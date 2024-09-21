الأمين العالم للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث سبل التعاون مع الاونروا



واستعرض الرفاعي، بحضور مساعده للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، دور المجلس في خدمة العلم والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي، وشراكاته المثمرة مع مؤسسات دولية وازنة، كما وأشار إلى الدور المأمول "لمنصة الحسن للتعلم" التي أطلقها المجلس مطلع العام الجاري في سدّ فجوة الفاقد التعليمي لطلاب المدارس والجامعات في غزة وبرامج الصحة النفسية للطلبة بعد نهاية الحرب.



بدوره عرّج مدير الوكالة على المفاصل الهامة في تاريخها منذ نشأتها في العام 1949، وتطوير المهمات الإنسانية التي تقوم بها إلى بعد تنموي يخدم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.



وأضاف أن الوكالة تدير 161 مدرسة في الأردن وبعدد طلاب يتجاوز 107 آلاف، مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالتعليم المهني.



من جهته قدم مساعد الأمين العام شرحاً موجزاً عن أعمال المجلس ومراكزه وصناديقه وإسهاماته في قيادة قطاع العلوم والتكنولوجيا في الأردن.



واتفق الطرفان على ضرورة دراسة فرص التعاون في ربط الأكاديميا بالصناعة ومجالات الابتكار المختلفة.