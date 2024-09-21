الأمين العالم للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث سبل التعاون مع الاونروا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث الأمين العالم للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي سبل التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الاونروا" خلال زيارته لمكاتبها في عمان ولقائه مدير شؤونها أولاف بيكر.
واستعرض الرفاعي، بحضور مساعده للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة، دور المجلس في خدمة العلم والتكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي، وشراكاته المثمرة مع مؤسسات دولية وازنة، كما وأشار إلى الدور المأمول "لمنصة الحسن للتعلم" التي أطلقها المجلس مطلع العام الجاري في سدّ فجوة الفاقد التعليمي لطلاب المدارس والجامعات في غزة وبرامج الصحة النفسية للطلبة بعد نهاية الحرب.
بدوره عرّج مدير الوكالة على المفاصل الهامة في تاريخها منذ نشأتها في العام 1949، وتطوير المهمات الإنسانية التي تقوم بها إلى بعد تنموي يخدم اللاجئين الفلسطينيين بشكل أفضل.
وأضاف أن الوكالة تدير 161 مدرسة في الأردن وبعدد طلاب يتجاوز 107 آلاف، مشيرا إلى اهتمام الوكالة بالتعليم المهني.
من جهته قدم مساعد الأمين العام شرحاً موجزاً عن أعمال المجلس ومراكزه وصناديقه وإسهاماته في قيادة قطاع العلوم والتكنولوجيا في الأردن.
واتفق الطرفان على ضرورة دراسة فرص التعاون في ربط الأكاديميا بالصناعة ومجالات الابتكار المختلفة.
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