غرفة دبي تطلق رسمياً مجموعة أعمال صناعة الورق

شهدت دبي الإطلاق الرسمي لأول مجموعة أعمال لصناعة الورق والمناديل في الإمارات تحت مظلة غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، حيث تم تأسيس مجموعة «دوبات» لتعزيز المنتجات «صنع في الإمارات» على المستويين المحلي والعالمي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر ومعرض صناعة الورق «بروبيبر دبي 2024» الذي أقيم في دبي أول من أمس، وتهدف المجموعة التي تضم نحو 30 عضواً مؤسساً، والهدف هو تسجيل أكثر من 300 عضو، دعم صناعة الورق المموج والمناديل الورقية في الإمارات والتي تُقدر قيمتها بنحو 2 مليار دولار (7.4 مليارات درهم)، لتحقيق مراحل نمو جديدة وتعزيز مكانة العلامة التجارية «صنع في الإمارات» في الأسواق المختلفة.

أشار المشاركون في الحدث إلى أن المهمة الأساسية للمجموعة هي دعم الشركات الإماراتية لتعزيز حصتها السوقية وتوسيع نطاق صادراتها إلى أسواق جديدة، مستغلةً زيادة الطلب في قطاع المناديل والصحة، إضافة إلى تعبئة الورق وذلك نتيجة الوعي المتزايد بالصحة والبيئة والاستدامة. وقال صلاح الدين شرفي رئيس مجموعة «دوبات» ورئيس مجلس إدارة مصانع الورق المتحدة التابعة لشركة م.أ.ه.ي خوري وشركاه: المهمة الأساسية للمجموعة هي تعزيز قبول المنتجات «صنع في الإمارات» وزيادة انتشارها في الأسواق، واستكشاف فرص التصدير المحتملة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي غير النفطي للبلاد. كما ستسعى المجموعة إلى تبني ممارسات تجارية مستدامة تماشياً مع هدف الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ويشهد قطاع الورق واللب في الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً متسارعاً، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم السوق 20 مليار دولار خلال السنوات الست إلى السبع القادمة، وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، هذا الازدهار في الطلب على منتجات تغليف الورق وفقاً لتقارير مستقلة نقلها خبراء الصناعة.