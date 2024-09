مشروع حلال البرازيل وعملاء محتملين في معرض ميهاس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قامت الشركات البرازيلية التي شاركت في ميهاس – MIHAS أكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في العالم، بالتواصل مع العملاء وبعرض منتجاتها لجمهور كبير من بلدان عدة ، حيث إن المنتجات البرازيلية هذه مصنعة وفقاً للشريعة الإسلامية. إن الشركات البرازيلية المشاركة في جناح مشروع الحلال في البرازيل هي كل من شركة BRF و Jaguafrangos و Seara التي تنتج البروتين الحيواني الحلال، وشركة Milhão التي تنتج مشتقات الذرة لغذاء الإنسان والحيوان، وشركة WMS Foods التجارية.

استقبل جناح مشروع الحلال في البرازيل زيارة السلطات المحلية والمشترين المحتملين للأغذية البرازيلية

تجدر الإشارة إلى إن مشروع حلال البرازيل هو شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات Apexbrasil بهدف الترويج لمنتجات الحلال البرازيلية في الخارج. وعلى الرغم من أنه ليس ببلد ذو أغلبية مسلمة، فإن البرازيل هي أكبر منتج للبروتين الحلال في العالم، ولديها شركات متنوعة في قطاع الاغذية والمشروبات تمتلك تصديق الحلال وتصنع منتجات وفقاً للشريعة الاسلامية.

من ناحيته قال الأمين العام ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد الذي مثل الغرفة في هذا الحدث:” الأمر الأهم في المعارض هو البحث عن آفاق أعمال جديدة وأسواق جديدة وعملاء جدد وقد تم ذلك من بداية هذا الحدث وحتى نهايته. إن جناحنا (جناح مشروع الحلال في البرازيل) قد شهد لمرة أخرى عدد كبير من الزيارات. ففي اليوم الاول استقبلنا زيارة السفير البرازيلي آري كينتيلا ورئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم”.

وفي يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، أقامت السفارة البرازيلية في كوالالمبور مأدبة عشاء على شرف الشركات العارضة والعملاء المحتملين والسلطات المحلية. وأشار مراد متحدثاً عن أطباق الطعام والمشروبات البرازيلية التي قدمت لما يقارب الـ 150 ضيفاً قائلاً:“لقد كانت السقارة البرازيلية وللعام الثاني على التوالي هي السفارة الوحيدة التي تقيم مأدبة عشاء للضيوف. وتضمنت الأطباق البروتين الحيواني البرازيلي سواء من لحوم الأبقار أو الدجاج، حيث قُدِمَتْ المشاوي البرازيلية الحلال، وحلوى beijinho de coco و brigadeiro البرازيلية”.

كما أشاد مراد كذلك بمشاركة السفير كينتيلا في هذا الحدث، وسلط الضوء على العمل القيم الذي يقوم به سعادته إضافة لتمثيله البرازيل على أكمل وجه في ترويج الأعمال التجارية البرازيلية في ماليزيا وجنوب شرق أسيا.

أجندة على هامش الحدث تولي أولوية للمنتجات الحلال

كما عقد الأمين العام ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية على هامش المعرض في كوالالمبور لقاء مع البروفيسورة زالينا زكريا من فسم الشريعة والقانون التابع لأكاديمية الدراسات الاسلامية في جامعة ماليزيا.

وأضاف مراد:“تحدثنا عن فرص لمنتديات مستقبلية مثل GHB (منتدى العالمي لأعمال الحلال التجارية) من حيث المساهمة في المحتوى والمشاركين في جلسات الحوار والضيوف والمشرفين والمتحدثين الرئيسيين”. كما تم بحث موضوع آخر خلال اللقاءات وهو تعزيز المؤهلات والإمكانات لدى الشركات البرازيلية المشاركة في هذا المشروع والتي ترغب في البدء في زيادة صادراتها من منتجات الحلال إلى العالم الاسلامي.

