مشروع حلال البرازيل وعملاء محتملين في معرض ميهاس

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – قامت الشركات البرازيلية التي شاركت في ميهاس – MIHAS أكبر معرض للمواد الغذائية والمشروبات في العالم، بالتواصل مع العملاء وبعرض منتجاتها لجمهور كبير من بلدان عدة ، حيث إن المنتجات البرازيلية هذه مصنعة وفقاً للشريعة الإسلامية. إن الشركات البرازيلية المشاركة في جناح مشروع الحلال في البرازيل هي كل من شركة BRF و Jaguafrangos و Seara التي تنتج البروتين الحيواني الحلال، وشركة Milhão التي تنتج مشتقات الذرة لغذاء الإنسان والحيوان، وشركة WMS Foods التجارية.

استقبل جناح مشروع الحلال في البرازيل زيارة السلطات المحلية والمشترين المحتملين للأغذية البرازيلية

تجدر الإشارة إلى إن مشروع حلال البرازيل هو شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات Apexbrasil بهدف الترويج لمنتجات الحلال البرازيلية في الخارج. وعلى الرغم من أنه ليس ببلد ذو أغلبية مسلمة، فإن البرازيل هي أكبر منتج للبروتين الحلال في العالم، ولديها شركات متنوعة في قطاع الاغذية والمشروبات تمتلك تصديق الحلال وتصنع منتجات وفقاً للشريعة الاسلامية.

من ناحيته قال الأمين العام ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية للعلاقات الدولية السيد محمد مراد الذي مثل الغرفة في هذا الحدث:” الأمر الأهم في المعارض هو البحث عن آفاق أعمال جديدة وأسواق جديدة وعملاء جدد وقد تم ذلك من بداية هذا الحدث وحتى نهايته. إن جناحنا (جناح مشروع الحلال في البرازيل) قد شهد لمرة أخرى عدد كبير من الزيارات. ففي اليوم الاول استقبلنا زيارة السفير البرازيلي آري كينتيلا ورئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم”.

وفي يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، أقامت السفارة البرازيلية في كوالالمبور مأدبة عشاء على شرف الشركات العارضة والعملاء المحتملين والسلطات المحلية. وأشار مراد متحدثاً عن أطباق الطعام والمشروبات البرازيلية التي قدمت لما يقارب الـ 150 ضيفاً قائلاً:“لقد كانت السقارة البرازيلية وللعام الثاني على التوالي هي السفارة الوحيدة التي تقيم مأدبة عشاء للضيوف. وتضمنت الأطباق البروتين الحيواني البرازيلي سواء من لحوم الأبقار أو الدجاج، حيث قُدِمَتْ المشاوي البرازيلية الحلال، وحلوى beijinho de coco و brigadeiro البرازيلية”.

كما أشاد مراد كذلك بمشاركة السفير كينتيلا في هذا الحدث، وسلط الضوء على العمل القيم الذي يقوم به سعادته إضافة لتمثيله البرازيل على أكمل وجه في ترويج الأعمال التجارية البرازيلية في ماليزيا وجنوب شرق أسيا.

أجندة على هامش الحدث تولي أولوية للمنتجات الحلال

كما عقد الأمين العام ونائب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية على هامش المعرض في كوالالمبور لقاء مع البروفيسورة زالينا زكريا من فسم الشريعة والقانون التابع لأكاديمية الدراسات الاسلامية في جامعة ماليزيا.

وأضاف مراد:“تحدثنا عن فرص لمنتديات مستقبلية مثل GHB (منتدى العالمي لأعمال الحلال التجارية) من حيث المساهمة في المحتوى والمشاركين في جلسات الحوار والضيوف والمشرفين والمتحدثين الرئيسيين”. كما تم بحث موضوع آخر خلال اللقاءات وهو تعزيز المؤهلات والإمكانات لدى الشركات البرازيلية المشاركة في هذا المشروع والتي ترغب في البدء في زيادة صادراتها من منتجات الحلال إلى العالم الاسلامي.

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