العين يستعد لكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية في كأس القارات

يستعد العين لكتابة تاريخ جديد للكرة الإماراتية عندما يستضيف غداً الأحد فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في استهلالية مشواره في النسخة الأولى من بطولة القارات ((الإنتركونتيننتال))، وهي المسابقة التي استحدثها ((فيفا)) هذا العام.

ويتنافس عليها أبطال قارات العالم بمشاركة العين بطل آسيا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وبطل أمريكا الجنوبية، بالإضافة لريال مدريد بطل أوروبا والذي سينتظر ليخوض المباراة النهائية مباشرة.

مواجهة

وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها العين فريقاً من نيوزيلندا، إذ سبق له ولعب ضد فريق نادي ويلنغتون النيوزيلندي في مونديال الأندية الإمارات 2018 في مباراة ماراثونية حقق فيها ممثل الإمارات ريمونتادا تاريخية بعد أن قلب تأخره بالثلاثة النظيفة إلى تعادل 3-3 وفاز في النهاية بركلات الترجيح في موقعة تألق فيها الحارس الدولي خالد عيسى.

وفي حال فوزه على الفريق النيوزيلندي غداً، سيغادر العين أكتوبر المقبل لمواجهة الأهلي المصري في الدور ربع النهائي للمسابقة، وهي المباراة التي تنتظرها الجماهير العربية بترقب كبير باعتبارها أول مباراة تجمع بين فريق إماراتي ومصري في بطولة رسمية قارية، ويتوقع أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبيرين.

تحضيرات

وبعد تعادله بهدف لمثله أمام ضيفه السد القطري في استهلالية مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي يشارك فيها بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من المسابقة القارية بالنظام السابق، تابع العين تحضيراته الميدانية.

حيث عمد المدرب إلى تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في تلك المباراة، والتي لم يرتفع خلالها بعض اللاعبين إلى المستوى المتوقع منهم، وسيختتم الفريق تحضيراته بمران أخير مساء اليوم ينتظر أن يقف خلاله المدرب كريسبو على مدى جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.

أوكلاند سيتي

ووصل فريق أوكلاند النيوزيلندي إلى الدولة قبل أيام عدة، وفور وصوله أجرى تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة غداً، ويتمتع الفريق بخبرة كبيرة، إذ سبق له المشاركة في كأس العالم للأندية 12 مرة منها 7 مرات على التوالي بداية من عام 2011 وحتى 2017 وكانت آخر مشاركة له في العام الماضي 2023، وحقق بطولة دوري أبطال أوقيانوسيا مرات عدة آخرها هذا العام 2024 بعد فوزه 0-4 على فريق نادي بيري التاهيتي في المباراة النهائية.

مؤتمرات

إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مواعيد المؤتمرات الصحافية والتدريبات الرسمية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر انعقاد المؤتمر الصحافي لنادي العين في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على أن يقام مؤتمر فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة والربع.

وبينما يجري العين مرانه الرئيس للمباراة على ملعب استاد خليفة بن زايد في السابعة من مساء اليوم، سيجري الفريق الضيف مرانه الرئيس في التوقيت نفسه على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد.