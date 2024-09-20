الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان رئيس أرمينيا بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامــــة الرئيــــس فاهاكن خاتشاتوريان رئيـــــس جمهوريـــــة أرمينيــــا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أرمينيا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.
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