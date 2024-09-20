نادي القادسية يتعادل مع نظيره الحشد العراقي في البطولة العربية لكرة اليد للأندية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 9 (كونا) -- تعادل فريقا القادسية الكويتي والحشد العراقي بنتيجة 28/28 في مباراة
ماراثونية ضمن دور المجموعات للبطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري
والكأس الـ 39 التي تستضيفها الكويت.
وعلى صالة الشيخ سعد العبد الله أنهى القادسية الشوط الأول متأخرا بالنتيجة أمام الحشد بنتيجة 18/16 كما شهد الشوط الأول طرد لاعب
من الفريق العرقي.
لكن في الشوط الثاني عادت أهداف القادسية حتى بلغ التعادل لتستمر المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي بالتعادل بنتيجة 28/28 على رغم تسجيل القادسية هدفا بالثانية الأخيرة من المباراة لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف لانتهاء الوقت قبل عبور الكرة خط المرمى.
وتختتم مواجهات اليوم بلقاء نادي الكويت الكويتي مع الأهلي القطري ضمن منافسات البطولة المتواصلة حتى الـ 26 من سبتمبر الجاري (النهاية)
ح م ش / ه س ص
MENAFN20092024000071011013ID1108697814
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