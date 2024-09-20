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نادي القادسية يتعادل مع نظيره الحشد العراقي في البطولة العربية لكرة اليد للأندية

9/20/2024 3:18:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 9 (كونا) -- تعادل فريقا القادسية الكويتي والحشد العراقي بنتيجة 28/28 في مباراة ماراثونية ضمن دور المجموعات للبطولة العربية لكرة اليد للأندية أبطال الدوري والكأس الـ 39 التي تستضيفها الكويت.
وعلى صالة الشيخ سعد العبد الله أنهى القادسية الشوط الأول متأخرا بالنتيجة أمام الحشد بنتيجة 18/16 كما شهد الشوط الأول طرد لاعب من الفريق العرقي.
لكن في الشوط الثاني عادت أهداف القادسية حتى بلغ التعادل لتستمر المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي بالتعادل بنتيجة 28/28 على رغم تسجيل القادسية هدفا بالثانية الأخيرة من المباراة لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف لانتهاء الوقت قبل عبور الكرة خط المرمى.
وتختتم مواجهات اليوم بلقاء نادي الكويت الكويتي مع الأهلي القطري ضمن منافسات البطولة المتواصلة حتى الـ 26 من سبتمبر الجاري (النهاية)

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