وزير البترول يبحث مع إيني خطط الإنتاج من حقول شرق البحر المتوسط

MENAFN - Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، على هامش مؤتمر (جازتك) العالمي للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة“إيني” الإيطالية، سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية.

كما بحثا تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط، وإعادة الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية؛ وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الجمعة/.

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وتطرق اللقاء – كذلك – إلى التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة في مجال الإنتاج من حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.

وأكد الوزير أهمية دعم التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع البترول والغاز.

من جانبه، أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني، أهمية الجهود المستمرة لدعم التعاون في مجال الطاقة مع مصر، وتعزيز الروابط القوية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي.

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