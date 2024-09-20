وزير البترول يبحث مع إيني خطط الإنتاج من حقول شرق البحر المتوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، على هامش مؤتمر (جازتك) العالمي للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة“إيني” الإيطالية، سبل الإسراع بتنفيذ خطط التنمية والإنتاج من حقول واكتشافات الغاز والزيت الخام لتأمين الاحتياجات المحلية.
كما بحثا تطوير حقول الشركة الإيطالية بمنطقة شرق البحر المتوسط، بما في ذلك آخر مستجدات ربط حقل كرونوس في قبرص للغاز الطبيعي بالتسهيلات المصرية على ساحل البحر المتوسط، وإعادة نقل الغاز بعد ذلك إلى الأسواق الخارجية؛ وهو ما يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لنقل وتجارة الطاقة، وفق بيان لوزارة البترول اليوم /الجمعة/.
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وتطرق اللقاء – كذلك – إلى التعاون والشراكة الجارية بين الجانبين في مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط، والتي يتم تشغيلها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة في مجال الإنتاج من حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية.
وأكد الوزير أهمية دعم التعاون مع شركة إيني الإيطالية في مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الكربون من مواقع البترول والغاز.
من جانبه، أكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني، أهمية الجهود المستمرة لدعم التعاون في مجال الطاقة مع مصر، وتعزيز الروابط القوية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر:
MENAFN20092024000202011048ID1108697457
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