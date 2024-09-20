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قمة بولندا تخصص 500 مليون يورو للنمسا لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات

9/20/2024 2:58:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن القمة التي انعقدت في بولندا أمس لمناقشة مساعدة المناطق والسكان المتضررين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة بوريس تم خلالها توفير 500 مليون يورو من صندوق التماسك الأوروبي لصالح النمسا لإصلاح الأضرار وإعادة بناء البنية التحتية.

وأوضح المستشار النمساوي في تصريحات اليوم الجمعة أن هذه الأموال سوف تضاف إلى صندوق الكوارث الذي تمت زيادته إلى مليار يورو.

موضوعات متعلقة انخفاض مؤشرات الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مسجلة خسائر أسبوعية مفاوضات متقدمة بين“سوناطراك” و”إكسون” و”شيفرون” لتطوير حقول في الجزائر التضخم الأساسي في المغرب يتسارع إلى 2.6% خلال أغسطس

وكانت القمة قد عقدت في بولندا أمس بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورؤساء حكومات الدول المضارة من الفيضانات وهي النمسا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا.

وقد أسفرت الفيضانات التى بدأت يوم ١٣ سبتمبر الجاري واستمرت ٤ أيام عن مصرع ٢٣ شخصا في الدول الأربع وتضرر عشرات المباني ومرافق المواصلات العامة .

المصدر:

MENAFN20092024000202011048ID1108697456

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