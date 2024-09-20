الاستثمار: العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية وتبسيط وتوضيح اللوائح

(MENAFN
- Al-Borsa News) شارك المهندس حسن الخطيب، وزير
الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان“فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر” حيث عُقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن، حيث تأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.
موضوعات متعلقة
البنك الدولي يسعى لتوفير الكهرباء في أفريقيا بخطة قيمتها 90 مليار دولار المنوفية: تمويل 235 مشروعا بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه وزير المالية: الوضع الاقتصادي في مصر“مطمئن” ونسعى لبيئة أعمال“صديقة للمستثمرين”
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال ((الخطيب)) أنه جاري العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.
وأكد الوزير ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وكذا أهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة.
وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.
وقد قدم كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًا يمتلك إمكانات وفرصاً استثمارية كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد للمؤسسة في قارة أفريقيا.
شارك في الجلسة محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وكريس شودوتومي المدير العام ومسؤول أفريقيا في مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، وNaila Ramsay الشريك في مؤسسة شرقاوي وسرحان القانونية، وعمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة شركة Orascom Industrial Park. كما شارك بالجلسة السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
MENAFN20092024000202011048ID1108697453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.