البنك الدولي يسعى لتوفير الكهرباء في أفريقيا بخطة قيمتها 90 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ تطبيق خطة لتوفير الكهرباء إلى 300 مليون مواطناً أفريقياً بحلول 2030 بتقييم أول المستفيدين المحتملين منها، وهي خطة يدعمها تعهد مبدئي بقيمة 30 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.

أعلنت بعض من أبرز المؤسسات المعنية بالمناخ في العالم، اليوم الجمعة، عن تشكيل منشأة لتقديم المساعدة الفنية وفحص المشروعات، والمساعدة في تأمين تمويل للمؤهلين للبرنامج المعروف باسم“المهمة 300′′، والهدف النهائي هو جمع 90 مليار دولار أو أكثر من مصادر متنوعة.

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وتضم قائمة المؤسسات المشاركة“مؤسسة روكفلر” (Rocketfeller Foundation) و”التحالف العالمي من أجل الناس والكوكب” (Global Alliance for People and Planet) و”الطاقة المستدامة للجميع” (Sustainable Energy For All).

قال راجيف شاه، رئيس“مؤسسة روكفلر” رداً على سؤال:“كل مشروع يبدأ بدفعة مالية واحدة.. وجرى تصميم مرفق المساعدة الفنية لدعم البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في بدء خططهما الطموحة بسرعة، وتوفير الكهرباء عبر دول جنوب الصحراء الكبرى”.

وإذا نجحت الخطة فإنها ستوفر الكهرباء لنصف الـ600 مليون أفريقي المحرومين منها. وتمثل القارة حوالي ثلاثة أرباع المحرومين من الكهرباء على مستوى العالم، حيث تبلغ معدلات الوصول إلى الكهرباء في جنوب السودان وبوروندي وتشاد أقل من 12% من سكانها. ويحد ذلك من الإنتاجية ويعوق النمو الاقتصادي في بعض أفقر الدول على وجه الأرض.

من جانبه، قال أشفين دايال، الذي يرأس برنامج الكهرباء والمناخ في“مؤسسة روكفلر”، في مقابلة مع جينفر زاباساجا عبر تلفزيون بلومبرغ:“شهدنا بصراحة تباطؤاً” في توصيل الكهرباء إلى المزيد من الأفارقة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية. وأضاف:“هذا بالنسبة لنا هو التحدي المناخي والتنموي الحاسم للقارة خلال السنوات العشرين المقبلة”.

وتستغل“مؤسسة روكفلر” و”تحالف الطاقة العالمي للناس والكوكب”، الذي أسسته“روكفلر” بالتعاون مع“صندوق بيزوس للأرض” (Bezos Earth Fund) و”مؤسسة إيكيا” (Ikea Foundation) في عام 2021، 10 ملايين دولار مبدئياً لدعم 15 مشروعاً في 11 دولة أفريقية، تتنوع من بوركينا فاسو إلى موزمبيق. وسيركز البرنامج على توفير الطاقة النظيفة من خلال تقنيات مثل الشبكات الصغيرة (التي تعمل بألواح الطاقة الشمسية).

ويعتبر مشروع منصة الحصول على الطاقة المتجددة اللامركزية وتوسيع نطاقها (DARES) في نيجيريا من الأمثلة التي توضح طبيعة المشاريع التي تسعى“المهمة 300” لتنفيذها، حيث خصص البنك الدولي 750 مليون دولار لتوسيع نطاق نشر الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والشبكات الصغيرة لتوفير الكهرباء لـ17.5 مليون شخص في الدولة محروم فيها حوالي 85 مليون شخص من الكهرباء، حسبما قال دايال.

أعلن البنك الدولي في أبريل إنه سيلتزم بمبلغ 25 مليار دولار للبرنامج، فيما تعهد البنك الأفريقي للتنمية بـ5 مليارات دولار. ويُتوقع الإعلان عن مزيد من الالتزامات في اجتماع التعهدات والتجديد للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي الذي سيقام في كوريا الجنوبية خلال ديسمبر المقبل. كما ستعقد قمة حول المبادرة بمدينة دار السلام في تنزانيا بحلول يناير.

والهدف هو تقسيم مبلغ 90 مليار دولار المطلوب من التمويل بالتساوي بين الأموال العامة والتمويل الميسر والخيري والالتزامات التجارية، وفقاً لشاه. وتشمل المصادر المحتملة الأخرى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها، وهي أصول احتياطية يصدرها صندوق النقد الدولي لأعضائه.

وقال ووتشونغ أوم، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي من أجل الناس والكوكب في مقابلة:“نحتاج للتأكد من أننا ننشئ مشاريع قابلة للتمويل تحقق تأثيراً وعوائد تجارية جيدة. سنقوم ببذل جهد ضخم لجمع الأموال والدعوة لرفع مستوى العمل وحشد الموارد المطلوبة”.

وبموجب البرنامج، سيجري تشجيع البلدان على تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل من خلال الالتزام بالإصلاحات التي تشجع على طرح الطاقة الخضراء. وقال أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، في البيان، إن توسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء في إفريقيا“سيتطلب تحالفاً واسع النطاق، مع استمرار هذا التحالف في النمو”.

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