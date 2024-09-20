من لبنان إلى البرازيل: آل عساف وتجارة الأثاث

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بعد سنوات قليلة من وصول الاخوة لولا ووفاء وابراهيم وروضة وعمر من لبنان إلى البرازيل رفقة والديهما زهره محمد عساف ومحمد عبد اللطيف عساف، أصبحت تجارة الأثاث جزء من حياتهم اليومية. لولا وهي أصغر الأخوة كانت قد وصلت البرازيل في نهاية العقد السابع من القرن الماضي وهي طفلة رضيعة، وقد كبرت مع التجارة التي افتتحتها عائلتها في مدينة سانتوس: وهي محل تجاري لبيع الأثاث اسمه Alhambra .

كذلك الأمر سيان بالنسبة لأخوتها فقد كبروا وهم على اتصال مباشر بعالم بيع الاثاث بالتجزئة. وانطلق الأخوة الستة يشاركون في المؤسسة كل وفقاً لمهاراته وإمكانياته، وكانوا شهوداً على نمو العمل التجاري الذي أسسه والدهم والذي تحول من متجر إلى متجرين ومن ثم إلى ثلاثة وأربعة متاجر. اليوم شركة Alhambra عبارة عن سلسلة تعتبر مرجعاً في تجارة الأثاث الفاخر في مدينة سانتوس وتستعد حالياً لافتتاح فرعها الخامس في المدينة.

الأخوة عساف مع الموظفين في محل تجاري قيد التطوير احتفالاً بالذكرى الـ 40 لتأسيس الشركة في العام 2023.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية، قصت لولا حكاية التجارة والهجرة التي خاضتها عائلتها اللبنانية. إن والدها محمد ووالدتها زهره من وادي البقاع اللبناني، وقد انتقلا إلى البرازيل بسبب الحرب الأهلية التي كانت مندلعة في هذا البلد العربي آنذاك، وكان والدا السيدة زهره حينها مقيمين في مدينة سانتوس وهذا كان الدافع لاختيارهم الاستقرار في هذه المدينة، وكان أولادهم الستة حينها قد ولدوا وسافروا رفقتهما.

عمل محمد في لبنان في القطاع العام. أما في البرازيل، كانت المحاولة الأولى في التجارة من خلال محلات السوبر ماركت، وهو المجال الذي كان الأقارب يعملون به بالفعل. ومع ذلك، سرعان ما غادر المنطقة وافتتح متجر الأثاث في شارع Senador Feijó، والذي لا يزال إلى وقتنا هذا أحد عناوين الشركة الحالية، حيث كان جزء من المتجر صالة عرض لعرض الأثاث والجزء الآخر كان مخصصاً لتلميع الأثاث.

التصميم البرازيلي

وتقول لولا أنه منذ البداية كان تركيز شركة Alhambra على الأثاث عالي الجودة، وأن الأعمال أخذت تنمو باتجاه تقدير التصميم البرازيلي. وتؤكد سيدة الأعمال قائلة:” إن DNA شركة Alhambra هو تكريم جذورنا اللبنانية البرازيل التي رحبت بنا واحتضنتنا بالكثير من المودة، ونحن نكن احتراماً كبيراً للبرازيل وللجذور البرازيلية. المصممون هنا مبدعون للغاية والأثاث ذو جودة عالية جداً“، مؤكدةً أنه على الرغم من الجودة العالية المطلوبة، فإن تقديم الأسعار الجيدة كان ولازال أيضاً أحد محاور الشركة.

أثاث المتجر هو نتيجة للتنظيم المستمر

إن متاجر Alhambra

متعددة العلامات التجارية وتبيع أثاثاً فضفاضاً، سواء للمنازل أوالمكاتب أو الشركات التجارية. على الرغم من أنه لا يوجد تصنيع داخلي، إلا أن العمل في شراكة مع الصناعات في هذا القطاع يسمح لك بتخصيص القطع للعملاء، كتغيير القياسات والألوان وأقمشة الأرائك على سبيل المثال. وفقا للولا، إن عملية ما بعد البيع هي مجال تتميز فيه الشركة.

وتتحدث لولا عن مسار الشركة فتقول:“كان هناك تنظيم وتخطيط كامل للإبقاء بالفعل على أفضل العلامات التجارية في السوق، مع زبائننا الذين نلبيهم بالطريقة التي نريدها، وهي التميز والمنتج عالي الجودة واحترام المستهلك. هكذا نحن وهكذا كنا نختار العلامات التجارية التي ستشكل صالة عرض Alhambra“،.

تعمل الشركة في فئة الأثاث الفاخر

وتشير لولا أن هناك عملاء يبحثون عن المتجر بمفردهم، لكن معظمهم يأتون برفقة أحد أو يعتمدون على مهندس معماري أو مصمم داخلي للمساعدة في اختياراتهم. تتراوح القطع من الأرائك إلى الكراسي والطاولات والخزائن الجانبية وغيرها، ولكن لا يوجد نوع واحد بإنتاج أفضل أو تسويق أعلى من المتوسط.“إنه المزيج، بل المشروع بأكمله” ، متحدثة هنا عن تركيبات الأثاث لمنازل بأكملها، باستثناء ما يجب التخطيط له أو لغرفة

مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم.

الأخوة عساف

يعمل مع لولا بشكل مباشر في الشركة جنباً إلى جنب كل من رجاء في التنظيم والقسم التجاري ووفاء في القسم المالي. أما بقية الأخوة فيشاركون كشركاء، ويهتمون من وقت لآخر بمشاريع محددة. وفقاً للولا، على الرغم من أن الجميع لا يعمل في الإدارة اليومية للشركة، إلا أن هناك دائما تبادل للأفكار حول العمل.

الأبوين محمد وزهره قد وافتهم المنية، محمد انتقل إلى رحمة الله في العام 2013، وزهره منذ ثلاثة أعوام. تؤكد لولا بأن والدها كان يدير الأعمال التجارية ببراعة. وتضيف:“اليوم نحن نهنا نحافظ على إرثه”. أما والدتها فلم تكن تعمل في المتجر، ولكنها كانت في غاية الأهمية وأساسية في هذا العمل التجاري، وتؤكد لولا متحدثة عن إلى التحفيز والتشجيع الذي كانت تقوم به والدتها والمدخرات التي إذخرتها والدتها والتي ساعدت في افتتاح الشركة:” أمي كانت الرأس المفكر

في هذا المنزل”

تؤكد البنت الصغرى أن الأم كانت تشجع أولادها على الدراسة والنمو حيث تقول:“لقد كانت ولازالت حيث هي الآن مذهلة رائعة، وكانت في غاية الأهمية في كل خطوات عملنا التجاري”. إن هذا التحفيز كان له تأثيره. فلولا خريجة دعاية وإعلان، ورجا وعمر خريجي إدارة أعمال، وروضة مهندسة معمارية، وابراهيم خريج هندسة الحاسوب، أم وفاء فخريجة الهندسة الكهربائية.

لبنان

إن التواصل مع لبنان لم يتوقف أبداً. فقد زارت لولا لبنان مرتين، وهي شديدة الإعجاب ببلدها الأم كونه بلد عصري وعالمي ملؤه الترحاب وبمناظره الطبيعية الخلابة. تمتلك العائلة منزلاً في لبنان وتسافر إلى لبنان كلما أمكن. ممتلكة لصفات وقيم اكتسبتها من أبويها كالشخصية والصدق والتواضع، تعتقد لولا بأن الأخوة عساف قد ورثوا عن التقاليد والثقافة العربية بشكل رئيسي“وحدة العائلة”. وتؤكد قائلة:” إن الثقافة والتقاليد العربية هي ثقافة مبينة بشكل رئيسي على العائلة فهي ثقافة وتقاليد عائلية، وهذا كان أساس كل شيء”.

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