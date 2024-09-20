العثور على طفل مشنوقا في رام الله والشرطة والأجهزة تباشران التحقيق

العثور على طفل مشنوقا في رام الله والشرطة والأجهزة تباشران التحقيق
التاريخ
9/20/2024 7:14:39 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / عثر، صباح اليوم الجمعة، علىطفل (10سنوات)، مشنوقا، في مدينة رام الله.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات،باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل (10 سنوات)، عُثر عليه مشنوقًا في رام الله.
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