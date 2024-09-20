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العثور على طفل مشنوقا في رام الله والشرطة والأجهزة تباشران التحقيق

9/20/2024 7:14:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / عثر، صباح اليوم الجمعة، علىطفل (10سنوات)، مشنوقا، في مدينة رام الله.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات،باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة طفل (10 سنوات)، عُثر عليه مشنوقًا في رام الله.


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