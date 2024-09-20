نوع جديد من الهجمات الإرهابية.. روسيا تعلق على انفجارات الـبيجر في لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في لبنان، حيث تتصاعد التوترات منذ أيام عدة.
وقالت زاخاروفا: "نشعر بقلق عميق إزاء التطورات الخطيرة في الجمهورية اللبنانية. وأذكر أنه في 19 سبتمبر الجاري، قامت الطائرات الإسرائيلية بسلسلة من الغارات المكثفة على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وقبل ذلك، وعلى مدى يومين متتاليين 17 و 18 أسبتمبر الجاري، تعرض لبنان لهجمات إرهابية غير مسبوقة، وكانت هجمات إلكترونية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضحت أن "عشرات الأشخاص، بينهم أطفال، سقطوا ضحايا لهذه الهجمات، كما أصيب آلاف الأشخاص"، مشيرة إلى أن "هذا الحدث غير مسبوق في تاريخ المجتمع العالمي".
وأضافت: "لم يسبق أن حدث شيء من هذا القبيل. لقد وقعت هجمات إرهابية أودت للأسف بأرواح عدد كبير من الأشخاص، وعانى منها عدد أكبر من الناس، ولكن هذا نوع جديد تمامًا من الأعمال الإرهابية التي تجمع بين هذا النطاق وتطبيق للتقنيات الجديدة".
وتابعت: "هذا نوع جديد تمامًا من العمل الإرهابي، يجمع بين هذا الحجم واستخدام التقنيات الجديدة، التي تبدو ذات طبيعة مدنية، ولكنها تستخدم لأغراض إرهابية".
وكان عدد كبير من أجهزة الـ"بيجر" قد انفجر في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37 آخرين، ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.
وكّد أمين عام الحزب حسن نصر الله بأن إسرائيل "ستواجه بقصاص عادل".
MENAFN20092024000110011019ID1108696223
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