هيئة الصحة تطلق الدبلوم المهني للرعاية الصحية في حالات الطوارئ والأزمات

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن إطلاق برنامج الدبلوم المهني في الرعاية الصحية لحالات الطوارئ والأزمات، بهدف رفع مستوى الجاهزية الوطنية، وبناء قدرات محلية مؤهلة للتعامل والتصدي للتحديات التي تفرضها الكوارث الطبيعية والإنسانية بكفاءة ومهنية واحترافية عالية.

وحضر حفل إطلاق البرنامج -الذي يشارك به نخبة من المختصين في هذا المجال- عدداً من المسؤولين والمدراء والمعنيين بمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

ويهدف البرنامج -الذي يقوم عليه نخبة من المختصين في هذا المجال- إلى تزويد المنتسبين إليه بالمعرفة التخصصية والتدريب العملي، والمهارات اللازمة لرفع مستوى التأهب والجاهزية، والتخطيط والاستجابة الفعّالة أثناء حالات الطوارئ والكوارث، وتعزيز التنسيق داخل منظومة الرعاية الصحية، وبما يساهم في تحسين نتائج رعاية المرضى في حالات الطوارئ والأزمات الصحية.

وأكد عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، على أهمية هذا البرنامج الذي يأتي كخطوة استراتيجية وضمن التزام هيئة الصحة بدبي، وجهودها المستمرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتأهيل كوادر متخصصة تساهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة القصوى لمواجهة الكوارث والطوارئ الصحية، والتعامل معها بمهنية وكفاءة واحترافية عالية لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال الكتبي: إن شراكة الهيئة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في هذا المجال، تعتبر خطوة مهمة نحو بناء قدرات محلية متطورة في إدارة الكوارث والأزمات الصحية، حيث تساعد هذه الشراكة في تقديم تعليم وتدريب متميّز يتماشى مع المعايير العالمية في إدارة الكوارث والأزمات، ويساهم في بناء نظام صحي أكثر استدامة ومرونة وجاهزية واستجابة للحالات الطارئة، مؤكداً التزام الهيئة بالاستثمار في تطوير المهارات والمعرفة لتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع بشكل عام، وفي جميع الأوقات.

وأشاد الكتبي بالدور الرائد الذي تقوم به كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهودها الملموسة في تصميم وتنفيذ برامج تعليمية متنوعة ومبتكرة تتماشى مع احتياجات المرحلة، وتساهم في تعزيز القدرات الوطنية، وإعداد القادة الذين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات والتكيّف مع متغيرات العصر.

ومن جانبه قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود الكلية لتطوير كوادر قادرة على التصدي للتحديات الصحية والطارئة في المجتمع. وأكد أن هذا التعاون مع هيئة الصحة بدبي يعكس التزام الكلية بتقديم برامج نوعية تُسهم في تطوير المهارات والقدرات القيادية للكوادر الصحية في الإمارات. وأضاف المري: "نحن نسعى إلى أن نكون شريكاً رئيسياً في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الكفاءة المؤسسية وإعداد قادة المستقبل، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارات في بناء مجتمع صحي وآمن".

وقالت عائشة الشامسي مديرة برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن "برنامج الدبلوم المهني في الرعاية الصحية لحالات الطوارئ والأزمات" يهدف إلى تزويد المتخصصين في القطاع الصحي بالمهارات الحديثة اللازمة لاستشراف المخاطر الصحية والطوارئ والقدرة على مواجهتها والتعامل معها بطرق مبتكرة، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على تعزيز جاهزية المتخصصين الصحيين لمواجهة الطوارئ والكوارث من خلال تطوير استجابة فعالة واستباقية لهذه الحالات.

أهداف البرنامج

وأوضح الدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى إعداد المشاركين للتكيّف والتعامل مع التحديات والسيناريوهات المتنوعة التي يمكن مواجهتها في حالات الطوارئ والكوارث الصحية، وتعزيز الجاهزية لتقديم الإسعافات الأولية الفورية، ودعم الصحة النفسية للأفراد المتضررين من حالات الطوارئ والكوارث، وتنمية مهارات القيادة والتواصل الضرورية لتنسيق وقيادة فرق الرعاية الصحية في حالات الكوارث والأزمات.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المعايير الأخلاقية والسلوك المهني في تقديم الرعاية أثناء حالات الطوارئ والكوارث، وتشجيع التعلم المستمر والتطوير المهني لمواكبة أفضل الممارسات المتطورة في مجال الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والكوارث.

وقال الدكتور البلوشي أن البرنامج يستهدف أطباء الطوارئ، وممرضات الرعاية الحرجة، والمسعفين وفنيو الطوارئ الطبية (EMTs)، ومنسقو الاستجابة للكوارث، والمتخصصون في الصحة العامة، ومديري المستشفيات وإدارتها، وأفراد الطاقم الطبي العسكري، والعاملين في مجال الصحة المجتمعية، والمسؤولين في القطاع الحكومي، وصناع السياسات المشاركين في إدارة الطوارئ، والمتطوعين وموظفي المنظمات غير الحكومية (NGO) المنخرطون في جهود الإغاثة من الكوارث، ومتخصصو السلامة والأمن، ومتخصصو الصحة المهنية، ومتخصصو الجودة.