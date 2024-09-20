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أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

9/20/2024 4:55:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حوم الذهب بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بعد الخفض الكبير لمعدلات الفائدة الأميركية وفي ظل مؤشرات على تخفيضات أخرى تلوح في الأفق.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2592.17 دولار للأونصة، وصعد بنحو 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 2599.92 دولار بعد أن بدأ الفدرالي الأميركي في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.

كما توقع البنك خفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية العام، ونقطة مئوية كاملة العام المقبل، ونصف نقطة مئوية إضافية في عام 2026.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2617.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1 بالمئة إلى 31.09 دولار للأونصة، كما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1086.75 دولار.

واستقر البلاتين عند 988.30 دولار، وانخفض بنحو 0.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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