Mary Kay تتوسع في قرغيزستان، وتعزز من مفهوم الجمال وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Mary Kay Inc ، الشركة العالمية الرائدة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بفخر عن توسعها في قيرغيزستان، ما يمثل إنجازًا مهمًا في إستراتيجية النمو الدولية المستمرة.يؤكد هذا التطور المثير التزام ماري كاي بتمكين المرأة وتوفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة للعناية بالبشرة والجمال في جميع أنحاء العالم.

يشهد سوق والعناية الشخصية نموًا قويًا على المستوى الدولي، حيث تضاعف حجم المبيعات في هذه الفئات تقريبًا خلال السنوات القليلة الماضية. من المتوقع أن يصل سوق مستحضرات التجميل إلى ما يقرب من 580 مليار دولار بحلول عام 2027، حيث سينمو بنسبة 6 في المئة سنويًا1 بينما من المتوقع أن يصل حجم سوق البيع المباشر إلى 286.7 مليار دولار بحلول عام 20282.ويرجع هذا النمو الهائل إلى لجوء المزيد من الأفراد إلى ريادة الأعمال والبحث عن فرص عمل مرنة ومجزية. وإدراكًا لهذا الاتجاه التصاعدي، توسعت Mary Kay بشكل إستراتيجي في قرغيزستان لتلبية الطلب المتزايد على منتجات التجميل المتميزة وفرص ريادة الأعمال.

قالت Tara Eustace، رئيسة منطقة أوروبا في شركة Mary Kay: "أنا واثقة من أن توسعنا في قرغيزستان سوف يلهم عددًا لا يحصى من النساء لاكتشاف القوة التحويلية لمنتجات Mary Kay الحائزة على جوائز وتعزيز مكانتنا باعتبارنا العلامة التجارية الأولى في البيع المباشر للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة في العالم3"."قالت Mary Kay Ash في كثير من الأحيان لا نقوم فقط ببيع مستحضرات التجميل، بل نقوم بتغيير حياة الناس. هذا الاعتقاد هو في صميم كل ما نقوم به، وأنا متحمسة لمشاهدة التأثير المذهل الذي سنحدثه على نساء قيرغيزستان".

سيتم إدارة عمليات Mary Kay Kyrgyzstan من مكاتب Mary Kay Kazakhstan في ألماتي، مما يضمن التكامل السلس والدعم للسوق الجديدة. أعرب Konstantin Kulinitch ، المدير العام لشركة Mary Kay Kazakhstan، عن حماسه قائلاً: "نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في قيرغيزستان، حيث نرى إمكانات هائلة للنمو. يلتزم فريقنا في ألماتي بتقديم أفضل دعم ممكن لمستشاري التجميل المستقلين في قيرغيزستان، ومساعدتهم على بناء أعمال ناجحة، وتحقيق أحلامهم".

للاحتفال بهذا التوسع الكبير، استضافت Mary Kay سلسلة من الفعاليات في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، لتعريف المستهلكين بمنتجات العناية بالبشرة الشهيرة للعلامة التجارية، ومستحضرات التجميل الملونة، والعطور. سلطت هذه الأحداث الضوء أيضًا على فرصة العمل الفريدة التي تقدمها Mary Kay، مما يُمكِّن الأفراد من السيطرة على مستقبلهم.

يمثل توسع Mary Kay في قرغيزستان خطوة أخرى إلى الأمام في مهمة الشركة لإثراء حياة النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم منتجات تجميل من الدرجة الأولى وفرص عمل لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات حول عمليات Mary Kay العالمية وقيادتها ورسالتها والتزامها بإثراء حياة المرأة، ترجى زيارة .

حول Mary Kay

في الغد والآن. ودائمًا. بصفتها واحدة من السيدات الرائدات في مجال تمكين النساء، أسست Mary Kay Ash علامتها التجارية الحالمة لمستحضرات التجميل في تكساس في عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين أعضاء قوة المبيعات المستقلين في أكثر من 35 دولة. على مدى 60 عامًا، مكّنت الفرص التي وفرتها Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس Mary Kay نفسها للاستثمار في العلوم الكامنة وراء الجمال وتصنيع أحدث مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن Mary Kay بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرف على المزيد على marykayglobal ، أو اعثر علينا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، أو تابعنا على X (سابقًا Twitter) .

_______________________

1 McKinsey and Company. (22 مايو 2023). سوق مستحضرات التجميل في عام 2023: تقرير خاص عن حالة الموضة

2 .Grand View Research, Inc (11 يوليو 2022). حجم سوق البيع المباشر سيبلغ 286.7 مليار دولار بحلول عام 2028

3 "المصدر: Euromonitor International Limited؛ إصدار 2024 من مجلة Beauty and Personal Care، قيمة المبيعات عند سعر البيع بالتجزئة، بيانات 2023"

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.