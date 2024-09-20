Mary Kay تتوسع في قرغيزستان، وتعزز من مفهوم الجمال وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة .Mary Kay Inc ، الشركة العالمية الرائدة في مجال العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، بفخر عن توسعها في قيرغيزستان، ما يمثل إنجازًا مهمًا في إستراتيجية النمو الدولية المستمرة.يؤكد هذا التطور المثير التزام ماري كاي بتمكين المرأة وتوفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة للعناية بالبشرة والجمال في جميع أنحاء العالم.

يشهد سوق والعناية الشخصية نموًا قويًا على المستوى الدولي، حيث تضاعف حجم المبيعات في هذه الفئات تقريبًا خلال السنوات القليلة الماضية. من المتوقع أن يصل سوق مستحضرات التجميل إلى ما يقرب من 580 مليار دولار بحلول عام 2027، حيث سينمو بنسبة 6 في المئة سنويًا1 بينما من المتوقع أن يصل حجم سوق البيع المباشر إلى 286.7 مليار دولار بحلول عام 20282.ويرجع هذا النمو الهائل إلى لجوء المزيد من الأفراد إلى ريادة الأعمال والبحث عن فرص عمل مرنة ومجزية. وإدراكًا لهذا الاتجاه التصاعدي، توسعت Mary Kay بشكل إستراتيجي في قرغيزستان لتلبية الطلب المتزايد على منتجات التجميل المتميزة وفرص ريادة الأعمال.

قالت Tara Eustace، رئيسة منطقة أوروبا في شركة Mary Kay: "أنا واثقة من أن توسعنا في قرغيزستان سوف يلهم عددًا لا يحصى من النساء لاكتشاف القوة التحويلية لمنتجات Mary Kay الحائزة على جوائز وتعزيز مكانتنا باعتبارنا العلامة التجارية الأولى في البيع المباشر للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة في العالم3"."قالت Mary Kay Ash في كثير من الأحيان لا نقوم فقط ببيع مستحضرات التجميل، بل نقوم بتغيير حياة الناس. هذا الاعتقاد هو في صميم كل ما نقوم به، وأنا متحمسة لمشاهدة التأثير المذهل الذي سنحدثه على نساء قيرغيزستان".

سيتم إدارة عمليات Mary Kay Kyrgyzstan من مكاتب Mary Kay Kazakhstan في ألماتي، مما يضمن التكامل السلس والدعم للسوق الجديدة. أعرب Konstantin Kulinitch ، المدير العام لشركة Mary Kay Kazakhstan، عن حماسه قائلاً: "نحن متحمسون لتوسيع عملياتنا في قيرغيزستان، حيث نرى إمكانات هائلة للنمو. يلتزم فريقنا في ألماتي بتقديم أفضل دعم ممكن لمستشاري التجميل المستقلين في قيرغيزستان، ومساعدتهم على بناء أعمال ناجحة، وتحقيق أحلامهم".

للاحتفال بهذا التوسع الكبير، استضافت Mary Kay سلسلة من الفعاليات في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، لتعريف المستهلكين بمنتجات العناية بالبشرة الشهيرة للعلامة التجارية، ومستحضرات التجميل الملونة، والعطور. سلطت هذه الأحداث الضوء أيضًا على فرصة العمل الفريدة التي تقدمها Mary Kay، مما يُمكِّن الأفراد من السيطرة على مستقبلهم.

يمثل توسع Mary Kay في قرغيزستان خطوة أخرى إلى الأمام في مهمة الشركة لإثراء حياة النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال تقديم منتجات تجميل من الدرجة الأولى وفرص عمل لا مثيل لها.

لمزيد من المعلومات حول عمليات Mary Kay العالمية وقيادتها ورسالتها والتزامها بإثراء حياة المرأة، ترجى زيارة .

حول Mary Kay

في الغد والآن. ودائمًا. بصفتها واحدة من السيدات الرائدات في مجال تمكين النساء، أسست Mary Kay Ash علامتها التجارية الحالمة لمستحضرات التجميل في تكساس في عام 1963 بهدف واحد: إثراء حياة النساء. ازدهر هذا الحلم ليصبح شركة عالمية تضم ملايين أعضاء قوة المبيعات المستقلين في أكثر من 35 دولة. على مدى 60 عامًا، مكّنت الفرص التي وفرتها Mary Kay النساء من تحديد مستقبلهن من خلال التعليم والإرشاد والمناصرة والابتكار. تكرس Mary Kay نفسها للاستثمار في العلوم الكامنة وراء الجمال وتصنيع أحدث مستحضرات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل الملونة والمكملات الغذائية والعطور. تؤمن Mary Kay بالحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة، وحماية النساء المصابات بالسرطان والعنف المنزلي، وتشجيع الشباب على متابعة أحلامهم. تعرف على المزيد على marykayglobal ، أو اعثر علينا على Facebook ، وInstagram ، وLinkedIn ، أو تابعنا على X (سابقًا Twitter) .

_______________________

1 McKinsey and Company. (22 مايو 2023). سوق مستحضرات التجميل في عام 2023: تقرير خاص عن حالة الموضة

2 .Grand View Research, Inc (11 يوليو 2022). حجم سوق البيع المباشر سيبلغ 286.7 مليار دولار بحلول عام 2028

3 "المصدر: Euromonitor International Limited؛ إصدار 2024 من مجلة Beauty and Personal Care، قيمة المبيعات عند سعر البيع بالتجزئة، بيانات 2023"

صور / وسائط متعددة متوفرة على :

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.