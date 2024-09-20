Netapp توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع AWS لتعزيز خدمات البيانات المستندة إلى السحابة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: Ntap)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن توسيع علاقتها التي استمرت عشر سنوات مع Amazon
Web Services (AWS) لمساعدة العملاء المشتركين على تعزيز نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر في عصر الذكاء الاصطناعي. يعتمد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الجديدة (SCA) على الالتزام بإفادة العملاء المشتركين من خلال تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبسيط المعاملات وتقديم قيمة للعمليات السحابية.
عملت NetApp وAWS معًا لأكثر من عقد من الزمان لتسريع الابتكار بشكل مشترك لآلاف العملاء في جميع أنحاء العالم. خلال هذه الفترة، حققت شركة NetApp أكثر من اثنتي عشرة كفاءة في مجال AWS، بما في ذلك كفاءات برمجيات التصنيع والصناعة، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وبرمجيات عمليات السحابة. تؤكد كفاءات AWS على أن شركاء AWS يتمتعون بخبرة تقنية مثبتة في AWS ونجاح مثبت للعملاء. NetApp هو البائع الوحيد لتخزين البيانات للمؤسسات الذي يوفر خدمة تخزين بيانات خاصة مبنية بشكل أصلي على AWS مع Amazon FSx لـ®NetApp ONTAP، وهي خدمة تفتح أفضل ما في السحابة للعملاء من خلال تقديم نظام تشغيل إدارة البيانات الرائد في الصناعة على AWS. يوفر الابتكار بين NetApp وAWS للعملاء أساسًا تقنيًا قويًا لخدمات البيانات والعمليات المستندة إلى السحابة والتي تعدهم للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية. وتدعم NetApp أيضًا العمليات الخاصة ببيئات البنية التحتية السحابية، بما في ذلك AWS، باستخدام حلول العمليات السحابية مثل Spot من NetApp، وNetApp Cloud Insights، وInstaclustr من NetApp. تجمع هذه الحلول بين التعلم الآلي (ML) والتحليلات لتبسيط العمليات في السحابة وأتمتتها وتحسينها، مما يساعد العملاء على تقليل التكاليف وتأمين بياناتهم وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في السحابة.
وقال Ashish Dhawan، نائب الرئيس الأول لمبيعات السحابة في NetApp: "بفضل حلول NetApp السحابية على AWS، يحتفظ عملاؤنا بالتحكم الكامل في بياناتهم عبر بيئة السحابة الهجينة بأكملها مع الاستفادة من قابلية التوسع الرائدة في الصناعة وتوافر البيانات والأمان والأداء الذي توفره AWS". "كل هذا أصبح ممكنًا لأن فرقنا الهندسية متزامنة للغاية. تعمل NetApp وAWS معًا لمساعدة العملاء على دعم نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر من خلال تقديم تجارب غنية بالبيانات عبر ترحيل عبء العمل ونشر التطبيقات الجديدة على AWS.
سيفيد توسيع التعاون بين NetApp وAWS العملاء من خلال:
تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي: ستعمل اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه على تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد العملاء على دعم نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر من خلال تقديم تجارب غنية بالبيانات عبر ترحيل عبء العمل ونشر التطبيقات الجديدة على AWS. أصدرت شركة NetApp مؤخرًا BlueXP workload factory لمساعدة العملاء على ربط ONTAP بنماذج الأساس (FMs) عبر Amazon Bedrock وتوسيع نطاق بياناتهم المحلية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما نشرت AWS وNetApp إرشادات مرجعية للعملاء لدمج بيانات المؤسسة الخاصة على FSx لـ ONTAP في خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام الجيل المعزز بالاسترجاع (RAG) وواجهات برمجة التطبيقات لـ Amazon Bedrock، مما يتيح الاستخدام الآمن وعالي الأداء مع نماذج الأساس. يعمل التعاون بين AWS وNetApp على تبسيط وتسريع وتمكين القدرة على توليد رؤى بيانات فريدة وعالية الجودة وذات صلة فائقة. تتولى Instaclustr من NetApp إدارة قواعد بيانات المتجهات مفتوحة المصدر، وهو عنصر أساسي في تقديم نتائج سريعة ودقيقة في بنيات RAG. إن التعاون الوثيق بين AWS وNetApp في أعباء العمل المتقدمة هذه يجعل من الأسهل والأسرع للعملاء فتح القيمة من بياناتهم باستخدام RAG.
تبسيط المعاملات: ستعمل اتفاقية التعاون الإستراتيجي هذه على تمكين زيادة مشتريات AWS Marketplace، وخاصةً لحلول NetApp CloudOps، لتبسيط العمليات للعملاء. كما ستسمح للعملاء بتنفيذ مفاهيم إثباتية تقنية بسهولة أكبر لتقييم مدى قدرة حلول NetApp على AWS على دعم عملياتهم.
تقديم قيمة العمليات السحابية: تعمل اتفاقية التعاون الإستراتيجي هذه على تعزيز موقع NetApp كمزود موثوق به لحلول العمليات السحابية لبيئات AWS. تمكّن الاستثمارات من AWS شركة NetApp من تحسين موقعها وتقديم حلول تحسين التكلفة والأداء من خلال AWS Marketplace. تُظهر العلاقة الوثيقة بين NetApp وAWS للعملاء أنهم يستطيعون الثقة في أن حلول NetApp سوف تندمج بسلاسة في عمليات السحابة الخاصة بهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالأداء والحماية وقابلية التوسع وتوافر أحمال العمل والبيانات الخاصة بهم.
الموارد الإضافية
توسع NetApp قدرات البنية التحتية الذكية للبيانات لتشغيل أعباء العمل السحابية الإستراتيجية
Amazon FSx لـ NetApp ONTAP: إطلاق التطبيقات وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة على AW
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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