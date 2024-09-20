Netapp توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع AWS لتعزيز خدمات البيانات المستندة إلى السحابة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة NetApp® (مدرجة في بورصة تحت الرمز: Ntap)، شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، اليوم عن توسيع علاقتها التي استمرت عشر سنوات مع Web Services‏ (AWS) لمساعدة العملاء المشتركين على تعزيز نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر في عصر الذكاء الاصطناعي. يعتمد توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الجديدة (SCA) على الالتزام بإفادة العملاء المشتركين من خلال تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبسيط المعاملات وتقديم قيمة للعمليات السحابية.

عملت NetApp وAWS معًا لأكثر من عقد من الزمان لتسريع الابتكار بشكل مشترك لآلاف العملاء في جميع أنحاء العالم. خلال هذه الفترة، حققت شركة NetApp أكثر من اثنتي عشرة كفاءة في مجال AWS، بما في ذلك كفاءات برمجيات التصنيع والصناعة، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وبرمجيات عمليات السحابة. تؤكد كفاءات AWS على أن شركاء AWS يتمتعون بخبرة تقنية مثبتة في AWS ونجاح مثبت للعملاء. NetApp هو البائع الوحيد لتخزين البيانات للمؤسسات الذي يوفر خدمة تخزين بيانات خاصة مبنية بشكل أصلي على AWS مع Amazon FSx لـ®NetApp ONTAP، وهي خدمة تفتح أفضل ما في السحابة للعملاء من خلال تقديم نظام تشغيل إدارة البيانات الرائد في الصناعة على AWS. يوفر الابتكار بين NetApp وAWS للعملاء أساسًا تقنيًا قويًا لخدمات البيانات والعمليات المستندة إلى السحابة والتي تعدهم للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية. وتدعم NetApp أيضًا العمليات الخاصة ببيئات البنية التحتية السحابية، بما في ذلك AWS، باستخدام حلول العمليات السحابية مثل Spot من NetApp، وNetApp Cloud Insights، وInstaclustr من NetApp. تجمع هذه الحلول بين التعلم الآلي (ML) والتحليلات لتبسيط العمليات في السحابة وأتمتتها وتحسينها، مما يساعد العملاء على تقليل التكاليف وتأمين بياناتهم وتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في السحابة.

وقال Ashish Dhawan، نائب الرئيس الأول لمبيعات السحابة في NetApp: "بفضل حلول NetApp السحابية على AWS، يحتفظ عملاؤنا بالتحكم الكامل في بياناتهم عبر بيئة السحابة الهجينة بأكملها مع الاستفادة من قابلية التوسع الرائدة في الصناعة وتوافر البيانات والأمان والأداء الذي توفره AWS". "كل هذا أصبح ممكنًا لأن فرقنا الهندسية متزامنة للغاية. تعمل NetApp وAWS معًا لمساعدة العملاء على دعم نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر من خلال تقديم تجارب غنية بالبيانات عبر ترحيل عبء العمل ونشر التطبيقات الجديدة على AWS.

سيفيد توسيع التعاون بين NetApp وAWS العملاء من خلال:



تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي: ستعمل اتفاقية التعاون الاستراتيجي هذه على تسريع جهود الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد العملاء على دعم نمو الأعمال والابتكار بشكل مستمر من خلال تقديم تجارب غنية بالبيانات عبر ترحيل عبء العمل ونشر التطبيقات الجديدة على AWS. أصدرت شركة NetApp مؤخرًا BlueXP workload factory لمساعدة العملاء على ربط ONTAP بنماذج الأساس (FMs) عبر Amazon Bedrock وتوسيع نطاق بياناتهم المحلية لبناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما نشرت AWS وNetApp إرشادات مرجعية للعملاء لدمج بيانات المؤسسة الخاصة على FSx لـ ONTAP في خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام الجيل المعزز بالاسترجاع (RAG) وواجهات برمجة التطبيقات لـ Amazon Bedrock، مما يتيح الاستخدام الآمن وعالي الأداء مع نماذج الأساس. يعمل التعاون بين AWS وNetApp على تبسيط وتسريع وتمكين القدرة على توليد رؤى بيانات فريدة وعالية الجودة وذات صلة فائقة. تتولى Instaclustr من NetApp إدارة قواعد بيانات المتجهات مفتوحة المصدر، وهو عنصر أساسي في تقديم نتائج سريعة ودقيقة في بنيات RAG. إن التعاون الوثيق بين AWS وNetApp في أعباء العمل المتقدمة هذه يجعل من الأسهل والأسرع للعملاء فتح القيمة من بياناتهم باستخدام RAG.

تبسيط المعاملات: ستعمل اتفاقية التعاون الإستراتيجي هذه على تمكين زيادة مشتريات AWS Marketplace، وخاصةً لحلول NetApp CloudOps، لتبسيط العمليات للعملاء. كما ستسمح للعملاء بتنفيذ مفاهيم إثباتية تقنية بسهولة أكبر لتقييم مدى قدرة حلول NetApp على AWS على دعم عملياتهم. تقديم قيمة العمليات السحابية: تعمل اتفاقية التعاون الإستراتيجي هذه على تعزيز موقع NetApp كمزود موثوق به لحلول العمليات السحابية لبيئات AWS. تمكّن الاستثمارات من AWS شركة NetApp من تحسين موقعها وتقديم حلول تحسين التكلفة والأداء من خلال AWS Marketplace. تُظهر العلاقة الوثيقة بين NetApp وAWS للعملاء أنهم يستطيعون الثقة في أن حلول NetApp سوف تندمج بسلاسة في عمليات السحابة الخاصة بهم وتساعدهم على تحقيق أهدافهم فيما يتعلق بالأداء والحماية وقابلية التوسع وتوافر أحمال العمل والبيانات الخاصة بهم.

الموارد الإضافية



توسع NetApp قدرات البنية التحتية الذكية للبيانات لتشغيل أعباء العمل السحابية الإستراتيجية Amazon FSx لـ NetApp ONTAP: إطلاق التطبيقات وتشغيلها وتوسيع نطاقها بسهولة على AW

حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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