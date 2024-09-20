المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية لإدارة النفايات المستدامة

تلعب المشاركة المجتمعية دوراً جوهرياً في مواجهة أزمة النفايات العالمية وتعزيز الإدارة البيئية المستدامة، إذ إن 75% من النفايات المنزلية قابلة لإعادة التدوير، ورغم ذلك، فإن ما يُعاد تدويره لا يتجاوز 30%. لذا، تبرز الحاجة الملحة إلى تكثيف الوعي وتحفيز العمل الجماعي لتبني سلوكيات مستدامة من خلال برامج توعوية فعالة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن شعور الفرد بالمسؤولية تجاه البيئة يشكل دافعاً رئيسياً لتبني العادات والممارسات المستدامة، مثل تقليل النفايات وإعادة التدوير. وبمرور الوقت، تصبح هذه الممارسات إلى جزءاً لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية بشكل تلقائي، مما يجعله عنصراً فعالاً يسهم في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعه، وبالتالي يصبح سفيراً للاستدامة ينشر الوعي ويحفز الآخرين على اتباع سلوكيات مسؤولة.

وعلى نفس الصعيد، يسهم الوعي البيئي في تشكيل سلوكيات المجتمع ومواقفه تجاه البيئة، حيث إن معرفة التحديات البيئية الراهنة وتبعاتها تعزز الفهم العميق لأسباب التغير المناخي، مما يدفع الأفراد للمشاركة في إيجاد حلول فعالة. ومن خلال هذا الوعي، يتجه الجمهور نحو الممارسات المستدامة في استهلاك الموارد وإدارة النفايات بكفاءة، مما يُعزز اتخاذ قرارات تصب في صالح البيئة.

وبالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات والسلطات المحلية في تعزيز الممارسات البيئية وتشجيع المجتمع لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الاستدامة، شهدت دولة الإمارات العديد من الشراكات الهادفة لرفع مستوى الوعي المجتمعي. ومن بين هذه الشراكات، يبرز التعاون بين مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ووزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة تدوير، الذي أسفر إلى تنظيم مسابقة "البيت المتميز بيئيا" التي كان لها دورٌ بارزٌ في تشجيع الأسر في أبوظبي على تبني ممارسات بيئية مستدامة مثل فرز النفايات وإعادة تدويرها.

وفي الختام، تؤكد الدراسات مدى أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز فعالية إدارة النفايات، إذ أظهرت أبحاث متعددة أن نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بشكل مسؤول وتعزيز الوعي البيئي يسهمان بشكل ملموس في تحسين استراتيجيات إدارة النفايات، وبالتالي تقليل النفايات وتشجيع إعادة الاستخدام والتدوير. وعليه، يصبح كل فرد في المجتمع مشاركاً فاعلاً في مسيرة الاستدامة.