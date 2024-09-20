المسعود للسيارات تطلق عروضاً مميزة على طرازات وخدمات نيسان بمناسبة موسم العودة إلى المدارس

(MENAFN
- mslgroup) أطلقت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حملة العودة إلى المدارس. حيث توفر هذه الحملة الترويجية عروضاً حصريةعلى طرازات نيسان ذات شعبية واسعة مثل "كيكس" و"ألتيما" و"صني".
وصُممت هذه العروض خصيصاً لتلبية احتياجات العائلات والطلاب خلال العام الدراسي الجديد، وتضم مجموعة مختارة من سيارات نيسان المعروفة بموثوقيتها وكفاءتها. تقدم "نيسان صني" مجموعة متنوعة من الميزات، ما يجعلها خياراً مثالياً لمن يبحث عن سيارة عملية يمكن الاعتماد عليها. أما "ألتيما" فتجمع بين القوة والأداء العالي، بالإضافة إلى تقنيات تكنولوجية متطورة وتصميم جذاب. وتجمع "نيسان كيكس" بين التكنولوجيا والأناقة مع قيمة استثنائية. وتقدم "المسعود للسيارات" خطط سهلة ومرنة تتناسب مع احتياجات العملاء لجعل تجربة امتلاك السيارة أكثر راحة. وتبدأ خطط الدفع من 899 درهمًا إماراتيًا شهريًا لسيارة "نيسان صني"، وألف و819 درهمًا إماراتيًا لسيارات "ألتيما"، وألف و150 درهمًا إماراتيًا لسيارات "نيسان كيكس". بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بعقود الصيانة المجانية لمدة عامين أو 40 ألف كيلومتر على " سيارات الألتيما"، وعقود صيانة مجانية تصل لمدة 3 أعوام أو 60 ألف كيلومتر لسيارات "كيكس"، أيهما يأتي أولاً.
وتوفر هذه العروض للعائلات فرصة العثور على السيارة المثالية للموسم الجديد، والاستمتاع بالجودة والقيمة والميزات الاستثنائية، مع الاستفادة من خطط الدفع المريحة وامتيازات ما بعد البيع.
وقال بشير جمّيل، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "نحن ندرك الاحتياجات الفريدة لعملائنا، خاصة خلال موسم العودة إلى المدارس. لقد صممنا هذه الحملة مع التركيز على تقديم القيمة والموثوقية والسلامة للعائلات والطلاب على حد سواء. هدفنا هو ضمان حصول كل عميل على السيارة المثالية التي تدعم نمط حياته وتلبي احتياجاته، مما يجعل الانتقال إلى العام الدراسي الجديد سلسًا ومليئًا بالفائدة."
بالإضافة إلى هذه العروض، تقدم "المسعود للسيارات" خدمات تغيير الزيت السريعة من نيسان بأسعار مخفضة في مركز الخدمة الخاص بها في العين. يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات تصل إلى 26%، بأسعار تبدأ من 199 درهمًا إماراتيًا وخدمة في أقل من ساعة واحدة دون الحاجة إلى حجز مسبق. كما يتم تنفيذ جميع خدمات "المسعود للسيارات" بواسطة فنيين مدربين ومعتمدين من قبل الشركة المصنعة، مما يضمن للعملاء راحة البال المطلقة أثناء القيادة.
يمكن للعملاء زيارة أي من صالات عرض "المسعود للسيارات" لاستكشاف المزيد حول عروض العودة إلى المدارس. للمزيد من المعلومات، يمكنهم زيارة الموقع الإلكتروني:
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