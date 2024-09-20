مسؤولون أمريكيون يستبعدون اتفاقًا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الخميس أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليًا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاغون) دون تسميتهم.
وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90% من الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر، وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.
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