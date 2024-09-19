وكيل وزارة الداخلية يستقبل نائب السفير الأمريكي لدى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، بمكتبه أمس ديفيد براونشتاين نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء، رحب وكيل وزارة الداخلية بنائب السفير الأمريكي، مشيداً بعلاقات التعاون الأمني التي تجمع البلدين الصديقين والعمل على تطويرها خصوصاً في مجال تبادل الخبرات والتدريب.
كما تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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