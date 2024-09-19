وكيل وزارة الداخلية يستقبل نائب السفير الأمريكي لدى البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بنائب‭ ‬السفير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتدريب‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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