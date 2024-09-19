70% زيادة في هجمات حجب الخدمة على دول الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدرت‭ ‬‮«‬بوزيتف‭ ‬تكنولوجيز‮»‬‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬السيبرانية‭ ‬الإجرامية،‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نيران‭ ‬مجرمي‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬جميع‭ ‬المنشورات‭ ‬على‭ ‬منتديات‭ ‬شبكة‭ ‬الويب‭ ‬المظلم،‭ ‬تتعلق‭ ‬ببيع‭ ‬البيانات،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬للشركات‭.‬

وفي‭ ‬خضم‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوسياسية،‭ ‬كثفت‭ ‬مجموعات‭ ‬القراصنة‭ ‬دعواتها‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬حجب‭ ‬الخدمة‭ ‬الموزعة‭ ‬والاختراقات‭ ‬لتعطيل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ففي‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬هجمات‭ ‬حجب‭ ‬الخدمة‭ ‬الموزعة‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الويب‭ ‬المظلمة‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭%‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬واستهدف‭ ‬نشطاء‭ ‬القرصنة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬القطاع‭ ‬المالي،‭ ‬وقطاع‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬أيضاً‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مجرمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يركزون‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬اقتصادين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬الإمارات‭ ‬40‭% (‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنشورات‭ ‬التي‭ ‬شملتها‭ ‬الدراسة،‭ ‬والتي‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬المظلم‭)‬،‭ ‬والسعودية‭ ‬26%‭.‬

فيما‭ ‬بلغت‭ ‬حصة‭ ‬قطر‭ ‬12‭%‬،‭ ‬وحصة‭ ‬الكويت‭ ‬8‭%‬،‭ ‬وحصة‭ ‬البحرين‭ ‬8‭%‬،‭ ‬وحصة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬6‭%.‬

وتشير‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬يعد‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيس‭ ‬للهجمات،‭ ‬حيث‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬21‭% ‬من‭ ‬المنشورات‭. ‬كما‭ ‬تُظهر‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬63‭% ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬نُشرت‭ ‬مجاناً‭ ‬ضمن‭ ‬هجمات‭ ‬نفذها‭ ‬ناشطون‭ ‬سيبرانيون‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والخدمية‭ ‬والمالية‭ ‬بشكل‭ ‬بارز،‭ ‬حيث‭ ‬استحوذت‭ ‬الإعلانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬16‭% ‬و15‭% ‬و13‭% ‬على‭ ‬التوالي‭.‬