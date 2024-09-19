ستارلينك تعلن إطلاق خدمتها للإنترنت الفضائي في اليمن مثيرة غضب الحوثيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬دبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭ ‬المملوكة‭ ‬للملياردير‭ ‬الأمريكي‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬إطلاق‭ ‬خدمتها‭ ‬للإنترنت‭ ‬الفضائي‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يصبح‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬انتقده‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬بشدة‭. ‬وكتبت‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬فجر‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬ستارلينك‭ ‬متوافر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬اليمن‭!‬‮»‬‭.

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وتُظهر‭ ‬خريطة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬اليمن‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬نزاعا‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬هو‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭. ‬ونظام‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتصل‭ ‬بالإنترنت‭ ‬عبر‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬تابع‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬المملوكة‭ ‬لأثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬وتنتشر‭ ‬خدماته‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬حروبا‭ ‬وتتأثر‭ ‬فيها‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والإنترنت‭. ‬

وفي‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أغسطس،‭ ‬أقرّت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬سبأ‭ ‬نيو‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬حينها‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيحصل‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقاط‭ ‬بيع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الموزعة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستقدم‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬الأجهزة‭ ‬وتفعيلها‭ ‬وتسديد‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬المباشر‮»‬‭. ‬وتتيح‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬ستارلينك‮»‬‭ ‬المتصلة‭ ‬بأقمار‭ ‬اصطناعية‭ ‬ذات‭ ‬مدار‭ ‬أرضي‭ ‬منخفض،‭ ‬توفير‭ ‬الانترنت‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬أو‭ ‬مواقع‭ ‬تعطلت‭ ‬فيها‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لخدمة‭ ‬الاتصالات‭ ‬العادية‭. ‬

ويعاني‭ ‬اليمن‭ ‬المترامي‭ ‬الأطراف‭ ‬من‭ ‬تردي‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬بينها‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭. ‬وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وتسببت‭ ‬بإحدى‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وهنأت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عبر‭ ‬إكس،‭ ‬اليمن‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمة‭ ‬معتبرة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يوضح‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬فرصا‭ ‬جديدة‭ ‬وتدفع‭ ‬عجلة‭ ‬التقدم‮»‬‭. ‬لكنّ‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬تستهدفهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بضربات‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬هجماتهم‭ ‬على‭ ‬السفن‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر،‭ ‬انتقدوا‭ ‬منشور‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأعربوا‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة‭. ‬

وانتقد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ (‬الحوثيين‭) ‬محمد‭ ‬البخيتي‭ ‬على‭ ‬إكس،‭ ‬إعلان‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬علاقة‭ ‬إطلاق‭ ‬ستارلينك‭ ‬‮«‬بالحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬اليمن‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬بتوسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الصراع‭ ‬لتطول‭ ‬مدارات‭ ‬الفضاء‭ ‬الخارجي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬

واعتبر‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الحوثيين‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للحوثيين،‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬الخدمة‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬مباشرا‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬اليمني‭ ‬ويقوّض‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬خصوصية‭ ‬المواطنين‭ ‬وبياناتهم‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬استخدامها‭. ‬وأوضح‭ ‬كبير‭ ‬محللي‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬نافانتي‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬محمد‭ ‬الباشا‭ ‬أن‭ ‬سلطات‭ ‬الحوثيين‭ ‬‮«‬تسيطر‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬مزود‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتفرض‭ ‬عليه‭ ‬رقابة‭ ‬شديدة‮»‬‭.‬