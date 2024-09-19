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برعاية ناصر بن حمد اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي ببحرين هاربور

9/19/2024 7:23:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬يقام‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬رسميا‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للغطس‭ ‬العالي‭ ‬التي‭ ‬ستجري‭ ‬يومي‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬ gfh ‭.‬

وأعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬برنامجا‭ ‬احتفاليا‭ ‬مميزا‭ ‬لانطلاق‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬والعمرانية‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬وخليج‭ ‬البحرين‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬منصة‭ ‬فوق‭ ‬الجسر‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬بحرين‭ ‬هاربور‭ ‬لمشاهدة‭ ‬أفضل‭ ‬غطاسي‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬27‭ ‬مترا‭ ‬للرجال‭ ‬و20‭ ‬مترا‭ ‬للسيدات‭.‬

ووجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدعوات‭ ‬الخاصة‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بينما‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬رابط‭ ‬إلكتروني‭ ‬خاص‭ ‬لحجز‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬لمنافسات‭ ‬يومي‭ ‬السبت‭ ‬والأحد‭ ‬21‭ ‬و22‭ ‬سبتمبر‭ ‬للجماهير‭ ‬الراغبة‭ ‬في‭ ‬الحضور‭.‬

ووصل‭ ‬معظم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬36 40‭ ‬غطاسا‭ ‬وغطاسة‭ ‬يمثلون‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬وهم‭ ‬أستراليا،‭ ‬البرازيل،‭ ‬كندا،‭ ‬كولومبيا،‭ ‬الدنمارك،‭ ‬فرنسا،‭ ‬ألمانيا،‭ ‬بريطانيا،‭ ‬إيطاليا،‭ ‬المكسيك،‭ ‬هولندا،‭ ‬نيوزلندا،‭ ‬رومانيا،‭ ‬سويسرا،‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أمريكا،‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬اللاعبون‭ ‬بفندق‭ ‬‮«‬جارت‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يقيم‭ ‬الحكام‭ ‬والفنيون‭ ‬والإداريون‭ ‬بفندق‭ ‬ويندهام‭.‬

وتمثل‭ ‬البطولة‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لكونها‭ ‬مؤهلة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬2025،‭ ‬وستنقل‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬البحرين‭ ‬الرياضية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭.‬

وبحسب‭ ‬نظام‭ ‬البطولة‭ ‬سيمنح‭ ‬كل‭ ‬لاعب‭ ‬أربع‭ ‬غطسات‭ ‬اثنتان‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬واثنتان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وستبدأ‭ ‬جولة‭ ‬السيدات‭ ‬أولا‭ ‬تليها‭ ‬جولات‭ ‬الرجال‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬السيدات‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬الأسترالية‭ ‬ريانان‭ ‬إيفلاند‭ (‬32‭ ‬عامًا‭) ‬والكندية‭ ‬مولي‭ ‬كارلسون‭ (‬25‭ ‬عامًا‭) ‬الحائزة‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬مرتين‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضاً‭ ‬أداءً‭ ‬قوياً‭ ‬للأمريكية‭ ‬كايليا‭ ‬أرنيت‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للألعاب‭ ‬المائية‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬والنجمة‭ ‬الصاعدة‭ ‬الأسترالية‭ ‬زانثيا‭ ‬بينيسي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عامًا‭ ‬التي‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2019‭ ‬و2023‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وسيشهد‭ ‬ميدان‭ ‬الرجال‭ ‬مواجهة‭ ‬أخرى‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬بطلين‭ ‬للعالم‭ ‬هما‭ ‬إيدان‭ ‬هيسلوب،‭ ‬البريطاني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عامًا‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬حاليًا‭ ‬اللقب،‭ ‬والروماني‭ ‬كونستانتين‭ ‬بوبوفيتشي،‭ ‬25‭ ‬عامًا،‭ ‬سلفه‭. ‬واللاعبان‭ ‬لديهما‭ ‬نهجان‭ ‬مختلفان‭. ‬هيسلوب‭ ‬هو‭ ‬لاعب‭ ‬سريع‭ ‬ويميل‭ ‬إلى‭ ‬تفضيل‭ ‬الحركات‭ ‬الصعبة‭ ‬والديناميكية‭ ‬للغاية‭ ‬بينما‭ ‬يشتهر‭ ‬بوبوفيتشي‭ ‬بأنه‭ ‬دقيق‭ ‬وأكثر‭ ‬تحفظًا‭ ‬قليلاً‭.‬

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