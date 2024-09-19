برعاية ناصر بن حمد اليوم حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي ببحرين هاربور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقام اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 رسميا حفل افتتاح بطولة العالم للغطس العالي التي ستجري يومي 21 و22 سبتمبر الجاري بتنظيم من اللجنة الأولمبية البحرينية والاتحاد الدولي للألعاب المائية في بحرين هاربور بدعم من مجموعة gfh .
وأعدت اللجنة الأولمبية البحرينية برنامجا احتفاليا مميزا لانطلاق الحدث الذي يقام لأول مرة على أرض مملكة البحرين وفي قلب العاصمة بالقرب من أشهر المعالم السياحية والعمرانية في المنامة وخليج البحرين المطلة على البحر حيث تم بناء منصة فوق الجسر المطل على بحرين هاربور لمشاهدة أفضل غطاسي العالم من ارتفاع 27 مترا للرجال و20 مترا للسيدات.
ووجهت اللجنة الأولمبية الدعوات الخاصة لحفل الافتتاح بينما تم فتح رابط إلكتروني خاص لحجز تذاكر مجانية لمنافسات يومي السبت والأحد 21 و22 سبتمبر للجماهير الراغبة في الحضور.
ووصل معظم المشاركين في الحدث الذين يبلغ عددهم ما يقارب من 36 – 40 غطاسا وغطاسة يمثلون 16 دولة وهم أستراليا، البرازيل، كندا، كولومبيا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، المكسيك، هولندا، نيوزلندا، رومانيا، سويسرا، أوكرانيا، أمريكا، حيث يقيم اللاعبون بفندق «جارت هاوس» فيما يقيم الحكام والفنيون والإداريون بفندق ويندهام.
وتمثل البطولة أهمية كبيرة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب المائية في سنغافورة 2025، وستنقل منافسات البطولة على قناة البحرين الرياضية وعدد من القنوات الخليجية والعربية التي حصلت على حقوق البث.
وبحسب نظام البطولة سيمنح كل لاعب أربع غطسات اثنتان غدا السبت واثنتان يوم الأحد وستبدأ جولة السيدات أولا تليها جولات الرجال.
ومن بين الأسماء الكبيرة على مستوى السيدات بطلة العالم أربع مرات الأسترالية ريانان إيفلاند (32 عامًا) والكندية مولي كارلسون (25 عامًا) الحائزة الميدالية الفضية في بطولة العالم مرتين.
ومن المتوقع أيضاً أداءً قوياً للأمريكية كايليا أرنيت (31 عاماً) التي احتلت المركز الرابع في بطولة العالم للألعاب المائية 2024 التي أقيمت في الدوحة فبراير الماضي والنجمة الصاعدة الأسترالية زانثيا بينيسي البالغة من العمر 24 عامًا التي احتلت المركز السادس في بطولة العالم 2019 و2023 والخامس في عام 2024.
وسيشهد ميدان الرجال مواجهة أخرى بين آخر بطلين للعالم هما إيدان هيسلوب، البريطاني البالغ من العمر 22 عامًا الذي يحمل حاليًا اللقب، والروماني كونستانتين بوبوفيتشي، 25 عامًا، سلفه. واللاعبان لديهما نهجان مختلفان. هيسلوب هو لاعب سريع ويميل إلى تفضيل الحركات الصعبة والديناميكية للغاية بينما يشتهر بوبوفيتشي بأنه دقيق وأكثر تحفظًا قليلاً.
MENAFN19092024000055011008ID1108694760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.