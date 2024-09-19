إنهم يشككون في قواي العقلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يقول‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ستيت‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إن‭ ‬مخ‭ ‬الرجل‭ ‬يتقلص‭ ‬بعد‭ ‬سن‭ ‬العشرين،‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬ازداد‭ ‬عدد‭ ‬سنوات‭ ‬عمر‭ ‬الرجل،‭ ‬كلما‭ ‬استفحل‭ ‬التقلص،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأمامي‭ ‬من‭ ‬الدماغ،‭ ‬فيصبح‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬أقل‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز،‭ ‬ومتقلب‭ ‬المزاج‭ ‬بدرجة‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ ‬إدراك‭ ‬المواقف‭ ‬المضحكة‭ ‬والطريفة،‭ ‬وعَلل‭ ‬الباحثون‭ ‬ذلك‭ ‬بأن‭ ‬الرجال‭ ‬أكثر‭ ‬ميلا‭ ‬لتنشيط‭ ‬واستخدام‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬أدمغتهم،‭ ‬فيصبح‭ ‬الجزء‭ ‬الموجود‭ ‬خلف‭ ‬الجبهة‭ ‬خاملا‭ ‬تدريجيا،‭ ‬وقالوا‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬وقف‭ ‬التدهور‭ ‬وإعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬بالتمارين‭ (‬يعني‭ ‬أضرب‭ ‬رأسي‭ ‬بالحائط؟‭).‬

هذا‭ ‬الكلام‭ ‬يهمني‭ ‬بحكم‭ ‬انتمائي‭ ‬الى‭ ‬الجنس‭ ‬المتهم‭ ‬بفقدان‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬ولو‭ ‬مد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أيامي‭ ‬فسألتقي‭ ‬بأولئك‭ ‬الباحثين،‭ ‬وأقول‭ ‬لهم‭: ‬تكلموا‭ ‬عن‭ ‬أنفسكم،‭ ‬والرجال‭ ‬لم‭ ‬يعطوكم‭ ‬توكيلا‭ ‬لتتحدثوا‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنهم،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬قلتموه‭ ‬صحيحا،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬كتامي‭ ‬بيننا‭ ‬وبينكم‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬بنشره‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬الطبية‭ ‬ومواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬حتى‭ ‬تطلع‭ ‬عليه‭ ‬النساء‭ ‬ويجدن‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬مستندا‮»‬‭ ‬لاتهامنا‭ ‬بالخرف،‭

‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬يحزنني‭ ‬ويحز‭ ‬في‭ ‬نفسي‭ ‬هو‭ ‬أنني‭ ‬ألحقت‭ ‬أصغر‭ ‬أبنائي‭ ‬بهذه‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬صدر‭ ‬عنها‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬العبيط،‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬ان‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬والباحثين‭ ‬لألحقته‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬في‭ ‬السليم‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬عمره‭. ‬لا‭ ‬يهش‭ ‬ولا‭ ‬ينش‭. ‬ولكن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬فات‭ ‬شيء‮»‬،‭ ‬سأجعله‭ ‬يسجل‭ ‬لدراسات‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عربية‭ ‬لا‭ ‬شأن‭ ‬لها‭ ‬بالبحث‭ ‬ولا‭ ‬العلم‭.‬

اعترفت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بأن‭ ‬ذاكرتي‭ ‬صارت‭ ‬‮«‬مش‭ ‬ولابد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬صارت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬ثقوب‭ ‬متفاوتة‭ ‬الأحجام،‭ ‬وبسبب‭ ‬النسيان‭ ‬فإن‭ ‬زوجتي‭ ‬تعايرني‭ ‬بأن‭ ‬مخي‭ ‬‮«‬ضارب‮»‬،‭ ‬ولكنني‭ ‬وعندما‭ ‬أقارن‭ ‬حالي‭ ‬بحال‭ ‬ولدي‭ ‬الذي‭ ‬درس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬تلك،‭ ‬أحس‭ ‬بالراحة‭ ‬والرضا‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وبأن‭ ‬مخي‭ ‬أحسن‭ - ‬مثلا‭- ‬من‭ ‬مخ‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬‮«‬يوزن‭ ‬بلد‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا‭.. ‬أقول‭ ‬له‭: ‬يا‭ ‬ولد‭ ‬جيب‭ ‬لي‭ ‬الموبايل‭ ‬من‭ ‬السيارة،‭ ‬فيخرج‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يعود،‭ ‬ثم‭ ‬اكتشف‭ ‬انه‭ ‬دخل‭ ‬غرفته‭ ‬ليقرأ‭ ‬أو‭ ‬يلعب‭. ‬أين‭ ‬الموبايل‭ ‬يا‭ ‬ولد؟‭ ‬آآآسف‭ ‬يا‭ ‬أبوي‭.. ‬وين‭ ‬تركته‭.. ‬وقد‭ ‬أكلفه‭ ‬بإحضار‭ ‬كوب‭ ‬ما‭ ‬فيأتيني‭ ‬بموزة‭ ‬او‭ ‬قاموس‭.. ‬وقد‭ ‬تصلني‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬من‭ ‬بنتي‭: ‬بابا‭ ‬أرجو‭ ‬الاتصال‭ ‬بي‭ ‬لو‭ ‬سمحت‭ ‬ظروفك‭ ‬بذلك،‭ ‬واتصل‭ ‬بها‭ ‬فورا‭ ‬فيأتيني‭ ‬الرد‭: ‬خير‭ ‬بابا‭.. ‬مش‭ ‬من‭ ‬عوايدك‭ ‬تتصل‭ ‬بي‭ ‬أثناء‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭! ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬إزاء‭ ‬موقف‭ ‬كهذا؟‭ ‬تصيح‭: ‬معليش‭ ‬أنا‭ ‬غلطان؟‭.‬

فقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬وباء‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭. ‬فقد‭ ‬عطلنا‭ ‬مراكز‭ ‬الذاكرة‭ ‬في‭ ‬أمخاخنا‭ ‬بمنح‭ ‬الموبايلات‭ ‬والكمبيوترات‭ ‬توكيلات‭ ‬بأن‭ ‬تحفظ‭ ‬لنا‭ ‬الأسماء‭ ‬والأرقام‭ ‬ومواعيد‭ ‬الارتباطات،‭ ‬ولكنني‭ ‬مقتنع‭ (‬على‭ ‬مضض‭) ‬بأن‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬التركيز،‭ ‬لأن‭ ‬مسؤولياتهن‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الرجال‭. ‬فالمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬مثلا‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬وظيفتها‭ ‬وفوقها‭ ‬مهامها‭ ‬كزوجة‭ ‬وأم‭ ‬وأخت‭ ‬إلخ‭. ‬وحتى‭ ‬المرأة‭ ‬المتفرغة‭ ‬تماما‭ ‬لشؤون‭ ‬عائلتها‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬التركيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمور‭ ‬راتب‭ ‬زوجها‭ ‬وكيفية‭ ‬توزيع‭ ‬المخصصات‭ ‬وتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ (‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬رصد‭ ‬تحركات‭ ‬وفعاليات‭ ‬الزيجات‭ ‬والطلاقات‭ ‬وحركة‭ ‬السوق‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنزيلات‭). ‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬ذاكرة‭ ‬المرأة‭ ‬أسأل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العائلة‭: ‬أكبر‭ ‬فلان‭ ‬أم‭ ‬فلان؟‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬يوم‭ ‬سيكون‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المقبل؟‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬مولد‭ ‬الفلانين‭ ‬سيكون‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬نوع‭: ‬الفرق‭ ‬بينهم‭ ‬يومين‭ ‬ونص‭ ‬تقريبا‭.. ‬حمودي‭ ‬مولود‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬كذا‭ ‬سنة‭ ‬كذا‭ ‬وعبودي‭ ‬مولود‭ ‬عصر‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭.. ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬حاجة‭ ‬فاطمة‭ ‬بستة‭ ‬شهور‭ ‬ويومين‭.‬