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توقيف إسرائيلي يشتبه في أن إيران جندته للتخطيط لاغتيال نتنياهو

9/19/2024 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إسرائيليا‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬جندته‭ ‬للتخطيط‭ ‬لاغتيال‭ ‬مسؤولين‭ ‬بارزين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬

واتهم‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬اغتيال‭ ‬هنية‭ ‬متوعدا‭ ‬بإنزال‭ ‬‮«‬أشد‭ ‬العقاب‮»‬‭ ‬بها‭.‬

أمس،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬وجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬كشف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬جندت‭ ‬إسرائيليا‭ ‬لاغتيال‭ ‬شخصيات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وتم‭ ‬تهريبه‭ ‬مرتين‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهمات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬رونين‭ ‬بار‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬آخرين‭ ‬بارزين‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المستهدفين‭.‬

وبحسب‭ ‬ملف‭ ‬المحكمة‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬فإن‭ ‬الموقوف‭ ‬يدعى‭ ‬مردخاي‭ ‬ممان‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬عسقلان‭ ‬ومولود‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1952،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬ممان‭ ‬موقوف‭ ‬منذ‭ ‬29‭ ‬أغسطس‭.

وأشار‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬ولديه‭ ‬اتصالات‭ ‬وعلاقات‭ ‬تجارية‭ ‬واجتماعية‭ ‬مع‭ ‬أتراك‭ ‬وإيرانيين‭ ‬عرفوه‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬إيراني‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬إيدي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬دخل‭ ‬إيران‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬مرة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬للقاء‭ ‬‮«‬إيدي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬مغادرة‮»‬‭ ‬إيران‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬التقى‭ ‬أيضا‭ ‬شخصا‭ ‬يدعى‭ ‬‮«‬حاجا‮»‬‭ ‬قدم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عميل‭ ‬أمني‭ ‬إيراني‭. ‬

‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الشرطة‭ ‬أنه‭ ‬عُرض‭ ‬على‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬أمنية‭ ‬لحساب‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.

وشملت‭ ‬تلك‭ ‬المهام‭ ‬نقل‭ ‬‮«‬أموال‭ ‬أو‭ ‬مسدس‮»‬‭ ‬وتصوير‭ ‬‮«‬أماكن‭ ‬مزدحمة‭ ‬مختلفة‮»‬‭ ‬وتهديد‭ ‬إسرائيليين‭ ‬تم‭ ‬تجنيدهم‭ ‬سابقا‭ ‬لحساب‭ ‬إيران‭ ‬لدفعهم‭ ‬على‭ ‬الامتثال‭ ‬للأوامر‭.

وفي‭ ‬زيارته‭ ‬الثانية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬أغسطس،‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬عبر‭ ‬تهريبه‭ ‬في‭ ‬شاحنة،‭ ‬طُلب‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬اغتيال‭ ‬لشخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬انتقاما‭ ‬لاغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الشخصيات‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬اغتيالها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬نفتالي‭ ‬بينيت‭.

كذلك‭ ‬طُلب‭ ‬من‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬إضافية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تجنيد‭ ‬عميل‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬الموساد‮»‬‭ ‬ليصبح‭ ‬‮«‬عميلا‭ ‬مزدوجا‮»‬‭.

ووفقا‭ ‬للبيان،‭ ‬طلب‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مبلغا‭ ‬مسبقا‭ ‬قدره‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المهام،‭ ‬لكن‭ ‬طلبه‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض،‭ ‬ومنح‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وأبلغ‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬شين‭ ‬بيت‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬قضية‭ ‬خطرة‭ ‬للغاية‭ ‬وتجسد‭ ‬الجهود‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬عملاء‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإيرانية‭ ‬لتجنيد‭ ‬إسرائيليين‭ ‬لتعزيز‭ ‬الأنشطة‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬‮«‬تخوض‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربا‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬جبهات‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬تحركات‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬ساعدت‭ ‬إيران‭ ‬وأجهزتها‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‮»‬‭.‬

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