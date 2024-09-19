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المركزي يطرح الإصدار الرابع للعام الحالي من أذونات الخزينة بـ 90 مليون دولار

9/19/2024 3:08:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة عن طرح الإصدار الرابع للعام الحالي من أذونات الخزينة الأردنية بالدولار الأميركي بالمزاد السعري بقيمة 90 مليون دولار.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن تاريخ المزاد هو 19 أيلول/سبتمبر الحالي، والتسوية في 22 من الشهر ذاته، فيما سيكون تاريخ الاستحقاق في 22 أيلول/سبتمبر للعام 2025.

ويبلغ حجم الإصدار 90 مليون دولار أميركي وللبنك المركزي قبول كافة الطلبات المقدمة، إذ إن الحد الأدنى لسعر البيع هو (94.563)، وأعلى سعر عائد يمكن قبوله هو (5.750%).




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