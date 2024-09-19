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الضريبة تحدد أسعار الدخان الجديدة.. تعرف عليها

9/19/2024 3:08:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وجه الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم كتب رسمية لجميع شركات السجائر في المملكة وطلب فيها من هذه الشركات ضرورة التقيد والالتزام بأسعار أنواع السجائر التي تنتجها هذه الشركات وتم إرفاق أسماء وأنواع هذه المنتجات وأسعارها قبل التعديل والأسعار المقرر الالتزام بها بعد التعديل .


أما بخصوص سجائر التسخين فان قيمة الضريبة الخاصة التي تم فرضها بموجب النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة تتراوح ما بين 450 فلس و600 فلس .

وطلب الشركات والموزعين ضرورة الالتزام التام بعدم تجاوز قيمة هذه الزيادة البالغة 100 فلس لكل علبة سجائر.

علما بان الحد الأدنى لسعر علبة السجائر 1700 فلس وكما ورد في النظام رقم 62 لسنة 2024 المعدل لنظام الضريبة الخاصة وذلك بالتقيد بالزيادة التي طرأت على أسعار علب السجائر وهي بواقع 100 فلس لكل علبة سجائر.





















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