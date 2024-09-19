ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث العربية (فيديو)



وتعيش آلانا مارتينا مع والدها كريستيانو رونالدو، في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد والدها قائد نادي النصر السعودي.



وتداول مغردون فيديو للطفلة آلانا مارتينا نجلة رونالدو، وهي تتحدث العربية وتردد الأرقام من (1 إلى 10).

يذكر أن آلانا مارتينا ولدت في نوفمبر 2017، وتحمل الجنسية الإسبانية.



ولدى والدها رونالدو شعبية كبيرة على منصات التواصل، إذ تزايد عدد متابعيه في حساباته الرسمية كلها على تلك المنصات ليصل إلى مليار متابع في المنصات جميعها منذ أن أنشأ قناته الرسمية على يوتيوب، التي بلغ عدد مشتركيه فيها ما يزيد على 60 مليونًا.



وبعد إصابته بوعكة صحية أبعدته عن مباراة الشرطة العراقي، سيعود رونالدو لتشكيلة النصر في مباراة الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي، يوم الجمعة، أمام نادي الاتفاق متصدر الترتيب بتسع نقاط.