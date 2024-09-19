ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث العربية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خطفت آلانا مارتينا ابنة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، الأنظار، بعد ارتدائها قميص المنتخب السعودي، بل وتحدثها بالعربية.
وتعيش آلانا مارتينا مع والدها كريستيانو رونالدو، في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد والدها قائد نادي النصر السعودي.
وتداول مغردون فيديو للطفلة آلانا مارتينا نجلة رونالدو، وهي تتحدث العربية وتردد الأرقام من (1 إلى 10).
يذكر أن آلانا مارتينا ولدت في نوفمبر 2017، وتحمل الجنسية الإسبانية.
ولدى والدها رونالدو شعبية كبيرة على منصات التواصل، إذ تزايد عدد متابعيه في حساباته الرسمية كلها على تلك المنصات ليصل إلى مليار متابع في المنصات جميعها منذ أن أنشأ قناته الرسمية على يوتيوب، التي بلغ عدد مشتركيه فيها ما يزيد على 60 مليونًا.
وبعد إصابته بوعكة صحية أبعدته عن مباراة الشرطة العراقي، سيعود رونالدو لتشكيلة النصر في مباراة الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي، يوم الجمعة، أمام نادي الاتفاق متصدر الترتيب بتسع نقاط.
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