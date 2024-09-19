الوقاية من سرطان الجلد

(MENAFN
- Al Watan)
1- استخدام واقي الشمس
يعد استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية SPF 30 أو أعلى يوميًا -حتى في الأيام الغائمة- أهم خطوة لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
2- نصائح إضافية
بغض النظر عن مدى اجتهادك في وضع واقي الشمس، فلا ينبغي أن يكون أداة الحماية الوحيدة لديك. تشمل الطرق الأخرى للبقاء أكثر أمانًا في الهواء الطلق ما يلي: اللباس الواقي، البحث عن الظل.
3- الفحص الدوري
والعلامات المبكرة
اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة هو مفتاح علاجه بنجاح، حتى سرطان الجلد الأكثر خطورة (الميلانوما) يمكن علاجه إذا تم اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر، وبالأخص يجب عمل الفحص الدوري إذا كانت بشرتك فاتحة أو شعرك أشقر أو أحمر، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، أو تعرضت لحروق شمس شديدة في الماضي.
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