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الوقاية من سرطان الجلد

9/19/2024 2:52:47 PM
(MENAFN- Al Watan) 1- استخدام واقي الشمس
يعد استخدام واقٍ شمسي بعامل حماية SPF 30 أو أعلى يوميًا -حتى في الأيام الغائمة- أهم خطوة لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
2- نصائح إضافية
بغض النظر عن مدى اجتهادك في وضع واقي الشمس، فلا ينبغي أن يكون أداة الحماية الوحيدة لديك. تشمل الطرق الأخرى للبقاء أكثر أمانًا في الهواء الطلق ما يلي: اللباس الواقي، البحث عن الظل.
3- الفحص الدوري والعلامات المبكرة
اكتشاف سرطان الجلد في مراحله المبكرة هو مفتاح علاجه بنجاح، حتى سرطان الجلد الأكثر خطورة (الميلانوما) يمكن علاجه إذا تم اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر، وبالأخص يجب عمل الفحص الدوري إذا كانت بشرتك فاتحة أو شعرك أشقر أو أحمر، أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجلد، أو تعرضت لحروق شمس شديدة في الماضي.

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