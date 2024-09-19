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بمناسبة اليوم الوطني..محاضرة في قيصرية الكتاب بالرياض

9/19/2024 2:52:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم قيصرية الكتاب في مقرها وسط مدينة الرياض مساء الأحد القادم 22 سبتمبر محاضرة بمناسبة اليوم الوطني بعنوان: "اليوم الوطني.. تاريخ وانتماء"يلقيها الدكتور ضيف الله بن دليم بن رازن.
وتأتي المحاضرة ضمن احتفالات منطقة قصر الحكم بذكرى اليوم الوطني المجيدة..
ودعا المشرف العام على القيصرية أحمد الحمدان المواطنين والمثقفين والمهتمين إلى حضور المحاضرة التي تبدأ بعد صلاة العشاء في مقر القيصرية التي تقع بين ثلاثة محاور تاريخيّة مهمة في تاريخ وطننا العزيز وهي قصر الحكم وقصر المصمك التاريخي وجامع الإمام تركي بن عبدالله.

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