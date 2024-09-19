البرازيل والإمارات والأعمال التجارية الزراعية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أكد إخصائيين في قطاع الأعمال التجارية الزراعية الذين اجتمعوا يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر في منتدى AgriFuture Forum بأن الشراكات التي تكمل البحوث والتطوير وتثمر انتاجية وتأتي باستثمارات، هي المفتاح لتحقيق النتائج التي تلبي الطلب العالمي على الغذاء. وقد بحث هذا الحدث الذي تنظمه سفارة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل، التحديات التي يواجهها قطاع الاعمال التجارية الزراعية خلال السنوات المقبلة وسبل وطرق مواجهتها دون تدمير البيئة.

كما أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة Folders للأغذية والمشروبات الإماراتية، السيد صالح عبد الله لوتاه، بأن البرازيل على الرغم من كونها منتج كبير للغذاء، إلا أنها لم تصل إلى استخدام كامل لإمكانياتها الانتاجية لضمان الأمن الغذائي لشركائها التجاريين. وقال لوتاه متحدثاً خلال جلسة بعنوان“الزراعة والأمن الغذائي” :“يمكن للبرازيل والإمارات أن تعملا معاً للتغلب على التحديات المتعلقة بالإنتاج. الإمارات تستورد الغذاء وهي بحاجة لشركاء ويمكن للبرازيل أن تكون شريكاً كبيراً”.

برازيليون وإماراتيون يبحثون عن الشراكات التي تكمل حاجة البرازيل للاستثمارات ولضمان الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد الوكيل المساعد لشؤون التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة ، الدكتور محمد سلمان الحمادي خلال المنتدى، بأن الإمارات العربية المتحدة تستورد اليوم 80% من الأغذية التي تستهلكها ولديها هدف لتخفيض المشتريات إلى 50% من استهلاكها بحلول العام 2051، وذلك من خلال زيادة الانتاج على أراضيها. وللتغلب على التحديات التي يفرضها المناخ على بلاده، قال الحمادي أن الإمارات قد استثمرت في التكنولوجيا كالمزارع العامودية ذات الانتاجية الاكبر بـ 100 مرة من الزراعة التقليدية.

من ناحيتهم ذَكَرَ المتحدثون البرازيليون المشاركون في جلسة الحوار هذه، وهم مدير الترويج التجاري والاستثمارات في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، السيد مارسيلو موريرا، ومنسق إنعاش المناطق المتدهورة وإعادة التحريج في الوزارة السيد رودريغو لوبيس دي الميدا، بأن البرازيل تمتلك تشريعات بيئية صارمة، وبالتالي لديها مجال لفرص لتوسيع أراضيها الزراعية دون إزالة الغابات من مناطق الغطاء النباتي.

وأضاف المتحدثون البرازيليون بأن الأراضي البرازيلية تحتوي على ما يقارب 100 مليون هكتار من الاراضي الوعرة أو المتدهورة، والتي إذا تم إحياء 40 مليون هكتار منها قد تحقق معدلات انتاجية عالية. في الواقع إن هذا البرنامج برنامج تابع للحكومة الاتحادية ويشمل إلى جانب وزارة الزراعة وزارات أخرى. من جهته تحدث موريرا مذكراً بأن وزارة المالية هذا العام من المتوقع أن تخصص مليار ريال برازيلي لإحياء الأراضي المتدهورة:“من الممكن مضاعفة الانتاج الزراعي في البرازيل دون إزالة الغطاء النباتي لهذه المناطق. ونحن بحاجة لشركاء لتحقيق ذلك”. من ناحيته قال لوبيس بأن وزارة الزراعة تقوم بتخطيط كل المناطق لتقوم بعد ذلك في البحث عن استثمارات حيث قال:“من الممكن أن تصبح البرازيل مورداً للأمن الغذائي، ولكن مع الشراكات يمكننا أن نصبح منتج أكثر قوة”.

يعتمد العمل على الأوساط الاكاديمية والحكومات والشركات

وخلال جلسة الحوار الثانية بعنوان“أهمية البحث والتطوير في استدامة الزراعة والأنظمة الغذائية”، تقرر تقييم كيف يمكن للشركات والحكومات والأوساط الأكاديمية العمل معاً للعثور على حلول للتحديات التي تواجه الزراعة والبيئة.

كما قال عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي بأن الزراعة ستشهد تحولات وتغيرات كثيرة خلال السنوات الـ 50 المقبلة، وبالتالي فإن الحلول التي قد تكون مناسبة حالياً مثل استخدام الأغذية المعدلة وراثياً، قد تكون غير كافية خلال المستقبل القريب.

كما قال المشاركون في هذه الجلسة بأن التكنولوجيا والأنواع الجديدة من الفاكهة والخضروات ستكون أساسية لضمان انتاج الأغذية في المستقبل. وأضافوا أن أنواع الصويا المتواجدة حالياً، قد لا تنجو من التغيرات المناخية.

من ناحيته قال المدير التنفيذي للتنمية والابتكار بالإنابة في هيئة الزراعة والأمن الغذائي في أبو ظبي السيد عارف عبد الوحيد، أنه من الضروري مشاركة المعرفة المتواجدة حالياً، ولكن المشكلة الموجودة بالفعل في الإمارات هي ملكية براءات الاختراع، حيث يدافع الباحثون وكذلك الحكومات والشركات عن ملكية التقنيات والحلول للتحديات في هذا المجال.

كما شارك في هذا اللقاء رئيسة قسم البيئة في الشركة البرازيلية للبحوث الزراعية (Embrapa) باولا باكر. حيث أشارت إلى التحديات التي تواجه الاستدامة في الزراعة والاقتصاد الحيوي ألا وهي الانتاج المستدام للطاقة والغذاء والمواد والمنتجات الكيميائية وإحياء الأراضي المتدهورة.

كما قامت الشركات البرازيلية والإماراتية المصنعة للبروتين الحيواني والفاكهة بعرض منتجاتها وعملياتها خلال هذا المنتدى. وبعد انتهاء المنتدى، عُقِدَتْ جولات أعمال بين الشركات البرازيلية والعربية. كما شارك في هذه الحدث كل من، نائب سكرتير التجارة والعلاقات الدولية في وزارة الزراعة البرازيلية جوليو راموس، وعضو المجلس التوجيهي والرئيس السابق للغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون، ومديرَي العلاقات المؤسسية والأعمال الجديدة في الغرفة العربية فرناندا بالتازار واستيفاو كارفاليو، ورئيس فامبراز حلال محمد الزعبي، ورئيس مكتب غرف تجارة دبي في البرازيل جواو باولو بايشاو.

اقرأ كذلك:

اتفاقيّة مرتقبة بين ميركوسور والإمارات في نوفمبر

ماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيليةماركوس كارييري/ وكالة الأنباء العربية البرازيلية

The post البرازيل والإمارات والأعمال التجارية الزراعية appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .