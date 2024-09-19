“لولوليمن” تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في المملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
تستعد لولوليمن لتنظيم أكبر فعالية مجتمعية لها في الرياض وجدة والدمام يوم السبت الموافق 5 أكتوبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. وتجمع هذه الفعالية الضيوف لممارسة التمارين الرياضية والتواصل والمشاركة في نقاشات هادفة تدور حول الحفاظ على الصحة. ومن المتوقع أن يحضر الفعالية المجانية 2000 شخص، وهي مفتوحة أمام الضيوف بصرف النظر عن مستوى خبراتهم، ويشارك فيها نخبة من سفراء لولوليمن ومدربي اللياقة البدنية المعتمدين.
وتتضمن الفعالية التي تُقام تحت شعار “ننمو معاً” مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، بما في ذلك التمارين الرياضية بوزن الجسم، وجلسة اليوغا المهدئة، بالإضافة إلى مناطق للتواصل والاستمتاع بالمرطبات والعصائر الطازجة.
تفاصيل الفعالية:
الرياض
الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:00 عصراً وحتى 7:00 مساءً
المكان: العمارية هيلز، الرياض
التفاصيل: جلسة للسيدات فقط + جلسة للرجال والسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً
للتسجيل، يرجى الضغط هنا
جدة
الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:30 عصراً وحتى 8:00 مساءً
المكان: نادي البادوك، حلبة كورنيش جدة
التفاصيل: جلسة حوارية +جلسة للسيدات فقط + جلسة للرجال والسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً
للتسجيل، يرجى الضغط هنا
الدمام
الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:00 عصراً وحتى 6:30 مساءً
المكان: باورهاوس، الدمام
التفاصيل: جميع الجلسات مفتوحة للسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً.
للتسجيل، يرجى الضغط هنا
يمكن للضيوف المشاركة في فعالية“ننمو معاً” مجاناً، لكنّ الحضور يتطلب التسجيل المسبق على Eventbrite نظراً لمحدودية الأماكن. لمزيد من المعلومات حول لولوليمن، يرجى زيارة .
الوسوم#الصحة النفسية #لولوليمن
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