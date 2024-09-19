“لولوليمن” تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في المملكة

MENAFN - Asdaf News) تستعد لولوليمن لتنظيم أكبر فعالية مجتمعية لها في الرياض وجدة والدمام يوم السبت الموافق 5 أكتوبر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام. وتجمع هذه الفعالية الضيوف لممارسة التمارين الرياضية والتواصل والمشاركة في نقاشات هادفة تدور حول الحفاظ على الصحة. ومن المتوقع أن يحضر الفعالية المجانية 2000 شخص، وهي مفتوحة أمام الضيوف بصرف النظر عن مستوى خبراتهم، ويشارك فيها نخبة من سفراء لولوليمن ومدربي اللياقة البدنية المعتمدين.

وتتضمن الفعالية التي تُقام تحت شعار “ننمو معاً” مجموعة متنوعة من الأنشطة المصممة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، بما في ذلك التمارين الرياضية بوزن الجسم، وجلسة اليوغا المهدئة، بالإضافة إلى مناطق للتواصل والاستمتاع بالمرطبات والعصائر الطازجة.

تفاصيل الفعالية:

الرياض



الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:00 عصراً وحتى 7:00 مساءً

المكان: العمارية هيلز، الرياض التفاصيل: جلسة للسيدات فقط + جلسة للرجال والسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً

للتسجيل، يرجى الضغط هنا

جدة



الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:30 عصراً وحتى 8:00 مساءً

المكان: نادي البادوك، حلبة كورنيش جدة التفاصيل: جلسة حوارية +جلسة للسيدات فقط + جلسة للرجال والسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً

للتسجيل، يرجى الضغط هنا

الدمام



الموعد: السبت 5 أكتوبر، من الساعة 3:00 عصراً وحتى 6:30 مساءً

المكان: باورهاوس، الدمام التفاصيل: جميع الجلسات مفتوحة للسيدات من مختلف مستويات اللياقة البدنية، بدءاً من سن 12 عاماً.

للتسجيل، يرجى الضغط هنا

يمكن للضيوف المشاركة في فعالية“ننمو معاً” مجاناً، لكنّ الحضور يتطلب التسجيل المسبق على Eventbrite نظراً لمحدودية الأماكن. لمزيد من المعلومات حول لولوليمن، يرجى زيارة .

الوسوم#الصحة النفسية #لولوليمن