بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند مستويات 5%

أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة دون تغيير بعدما نفذ أول خفض في أغسطس، وفضل بنك إنجلترا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5%، في ضوء استقرار التضخم عند مستوى مقارب لهدف المركزي البالغ 2%، وفق بيان رسمي.

جاء القرار موافقاً لتوقعات الاقتصاديين الذين قدروا أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند 5% في قرارهم. وتشير توقعات السوق إلى إقرار مزيد من التيسير مستقبلاً. ويرى المتداولون أن المركزي سيطبق تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.

أما عن نتائج التصويت، فجاءت 8-1 لصالح التثبيت، فيما أيد الصوت المخالف خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

كان مؤشر التضخم في المملكة المتحدة قد استقر عند مستوى أعلى قليلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في أغسطس، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ويرى مسؤولي بنك إنجلترا أن معدل البطالة زاد بشكل مطرد على مدار الأرباع الفصلية الماضية، بعكس البيانات الرسمية. كما أكدوا أن السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تظل مقيدة لفترة كافية.

وصرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي بأن الضغوط التضخمية استمرت في التراجع منذ اجتماع أغسطس آب وأن الاقتصاد يتطور كما هو متوقع.

وفيما يتعلق بتوقعات البنك بمعدل التضخم، يرى البنك أنه سيسجل مستويات 2.5% في الربع الرابع، أي أقل من توقعات أغسطس عند 2.75%.

وكانت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية أظهرت أمس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا بنحو 2.2% في أغسطس آب وفقاً للتوقعات ومماثلة لبيانات شهر يوليو تموز.

وأظهرت بيانات اقتصادية الأسبوع الماضي تباطؤ معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى منذ يناير 2024 مسجلاً 4.1% في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو.

أما بالنسبة للنمو، أشار بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد البريطاني الذي عاد إلى وتيرة النمو شهد نمواً ضحلاً هذا العام، ومن المتوقع العودة إلى النمو بوتيرة حوالي 0.3% لكل ربع فصلي بداية من النصف الثاني.

وفيما يتعلق بأداء الجنيه الإسترليني، فارتفع بنحو 0.7% إلى 1.3306 دولار وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.