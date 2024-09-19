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الوزير الجلال يستقبل عددا من المراجعين ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم

9/19/2024 7:20:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • وجّه المسؤولين بالعمل نحو حلها مع الالتزام باللوائح والقوانين



عبدالعزيز الفضلي

في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما ينسجم مع تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال صباح اليوم الخميس، عددًا من المراجعين، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية جنوب السرة.

واطلع الوزير الجلال على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجّه المسؤولين بالعمل نحو حلها وفق الإمكانيات المتاحة، مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.

وحضر استقبال المراجعين مع الوزير الجلال، وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م. محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري متروك المطيري.

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