الوزير الجلال يستقبل عددا من المراجعين ويستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
وجّه المسؤولين بالعمل نحو حلها مع الالتزام باللوائح والقوانين
عبدالعزيز الفضلي
في إطار تفعيل سياسة الباب المفتوح، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين لمعالجة قضاياهم، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، للمساهمة في تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم بما ينسجم مع تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال صباح اليوم الخميس، عددًا من المراجعين، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية جنوب السرة.
واطلع الوزير الجلال على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجّه المسؤولين بالعمل نحو حلها وفق الإمكانيات المتاحة، مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.
وحضر استقبال المراجعين مع الوزير الجلال، وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الديحاني، والوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م. محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري متروك المطيري.
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