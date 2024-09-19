هيئة الأسرى: المعتقل اياد جرادات سيدخل خلال أيام عامه الرابع من العزل الانفرادي

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقل اياد جرادات (39 عاما) من مدينة جنين، سيدخل عامه الرابع من العزل الانفرادي بتاريخ 19/10/2024، حيث يتم نقله كل ثلاثة أشهر من عزل الى آخر.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن جرادات لا زال يعاني من رضوض وآلام، نتيجة تعرضه للقمع والاعتداءات بالضرب المبرح ثلاث مرات في عزل سجن "ريمونيم"، ومرتين في عزل سجن "مجدو".

علما أن جرادات قد اعتقل عام 2002 على خلفية أحداث مخيم جنين، وصدر بحقه حكما بالسجن

بالسجن المؤبد و25 عاما، وتم تمديد اعتقاله 4 سنوات اضافية، الى جانب غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، بتهمة مساندة معتقلي نفق "جلبوع"، حين تمكن (محمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا زبيدي ومناضل انفيعات وأيهم كممجي)، من انتزاع حريتهم بتاريخ 6/9/2021، قبل إعادة اعتقالهم مرة أخرى.





