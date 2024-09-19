هيئة الأسرى: المعتقل اياد جرادات سيدخل خلال أيام عامه الرابع من العزل الانفرادي

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقل اياد جرادات (39 عاما) من مدينة جنين، سيدخل عامه الرابع من العزل الانفرادي بتاريخ 19/10/2024، حيث يتم نقله كل ثلاثة أشهر من عزل الى آخر.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن جرادات لا زال يعاني من رضوض وآلام، نتيجة تعرضه للقمع والاعتداءات بالضرب المبرح ثلاث مرات في عزل سجن "ريمونيم"، ومرتين في عزل سجن "مجدو".
علما أن جرادات قد اعتقل عام 2002 على خلفية أحداث مخيم جنين، وصدر بحقه حكما بالسجن
بالسجن المؤبد و25 عاما، وتم تمديد اعتقاله 4 سنوات اضافية، الى جانب غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل، بتهمة مساندة معتقلي نفق "جلبوع"، حين تمكن (محمد ومحمود العارضة ويعقوب قادري وزكريا زبيدي ومناضل انفيعات وأيهم كممجي)، من انتزاع حريتهم بتاريخ 6/9/2021، قبل إعادة اعتقالهم مرة أخرى.
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