إسرائيل تدفع بقوات إضافية إلى الحدود مع لبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أفادت تقارير اعلامية عبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر اليوم الخميس قوات من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان، تحسبا لحرب شاملة مع حزب الله.

يأتي ذلك عقب مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 3200 في موجتي تفجير أجهزة اتصالات في لبنان الثلاثاء والأربعاء. واتهمت الحكومة اللبنانية وحزب الله إسرائيل بالوقوف خلف هذه التفجيرات.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه تقرر "تحويل قوات مقاتلة للجيش الاسرائيلي من الضفة الغربية إلى الحدود مع لبنان تحسبا لاندلاع حرب شاملة".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الجيش قرر نقل فرقة "الكوماندوز 98" من غزة إلى الجبهة الشمالية، استعدادا لاحتمالية توسع الحرب ضد حزب الله جنوب لبنان.

كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع قوله إن انفجارات لبنان تزامنت مع نقل إسرائيل فرقة من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قرر تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بإضافة إعادة سكان الشمال لمنازلهم إلى أهداف الحرب.

وقال نتنياهو -في بيان مقتضب- إنهم سيعيدون سكان الشمال إلى بلداتهم "بأمان" وأوضح أن إسرائيل ستضمن عودة عشرات الآلاف من سكان مناطق الحدود الشمالية، قائلا في بيان مصور: "قلت ذلك من قبل، سنعيد مستوطني الشمال إلى بلداتهم بأمان وهذا بالضبط ما سنفعله".

في حين قال غالانت إن الحرب دخلت مرحلة جديدة أمس ينتقل مركزها إلى الحدود الشمالية التي تشهد نقل المزيد من القوات والموارد، مشيرا إلى أن الجيش الاسرائيلي يحقق إنجازات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

الاسرائيلية الأخرى، وفق قوله.

وأشار الجيش الإسرائيلي -في بيان- إلى أن القوات في الجبهة الشمالية تواصل مهامها الهجومية والدفاعية، وأنها أجرت تدريبات تحاكي مناورات في أرض "العدو"، وقامت بتنفيذ سيناريو يتضمن عمليات إجلاء من أرض المعركة تحت إطلاق النار، وفقا للبيان.

وقال قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي أوري غوردين إن المهمة باتت واضحة وهي أن الجيش ملتزم بتغيير الواقع الأمني في الجبهة الشمالية بأسرع وقت ممكن.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، وهذا أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بالجانب اللبناني وعدد من القتلى الاسرائيليين.



