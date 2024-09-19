Hgen تجمع 5 ملايين دولار أمريكية لتسويق المُحلِّل الكهربائي عالي الكفاءة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Hgen ، إحدى الشركات التي تعمل على إنتاج الهيدروجين النظيف لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، اليوم عن إغلاق جولة تمويل أولية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكية. تولت شركة Seven Seven Six مسؤولية جمع الأموال، بمشاركة Founders Fund وFontinalis Partners. وستستخدم شركة Hgen هذا التمويل لتسريع وتيرة التسويق للتكنولوجيا الخاصة بها في مواقع العملاء.

يتم إنتاج ما يقرب من 100 مليون طن متري من الهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري سنويًا للاستخدام في العمليات الصناعية والكيميائية. تأسست شركة Hgen في عام 2021، وتعمل جاهدةً على إزالة الكربون من هذا السوق الذي يمتلك قوة شرائية تبلغ 100 مليار دولار أمريكي من خلال إنتاج الهيدروجين النظيف من الماء والكهرباء عبر المُحلِّلات الكهربائية القلوية الخاصة بها - وهي فئة من تكنولوجيا المُحلِّل الكهربائي بأقل تكلفة ومن ثمَّ، تشغل مكانةً مثالية لتحقيق أهداف تكلفة الهيدروجين النظيف.

وطوَّرت شركة Hgen مُحلِّلاً كهربائيًا قلويًا بكثافة قدرة حجمية أعلى بمقدار 20 ضعفًا مقارنةً بالمُحلِّلات الكهربائية القلوية التقليدية - مما أدى إلى إنشاء نظام أصغر بمقدار 20 ضعفًا يمكنه إنتاج نفس الكمية من الهيدروجين. يتم إطلاق كثافة القدرة العالية هذه من خلال خلايا توليد الهيدروجين من Hgen، والتي تُعدُّ أكثر كفاءة بنسبة 9% وأصغر حجمًا بمقدار 6 أضعاف من الخلايا القلوية القياسية. يؤدي هذا الأمر إلى تصميم مُحلِّل كهربائي أكثر إحكامًا وأقل تكلفة.

"تبدو عمليات تركيب المُحلِّلات الكهربائية اليوم مثل مشاريع البناء البتروكيماوية المخصَّصة - والمصمَّمة حسب الطلب والباهظة. "تتضمَّن وحداتنا المُجمَّعة مسبقًا أساليب خاصة لتحقيق التوازن في المصنع، ومن ثمَّ، يتم تجنُّب التصميم المخصَّص والبناء في الموقع الذي يزيد من تكلفة مشاريع الهيدروجين اليوم"، حسبما صرَّحت Molly Yang، المديرة التنفيذية لشركة Hgen.

وبفضل الدعم المبكر المُقدَّم من برنامج Breakthrough Energy Fellows، وسّعَت شركة Hgen نطاق تقنيتها من نموذج أولي مخبريّ إلى عرض تجريبي على نطاق صناعي يتم تشغيله في منشأتها في هوثورن. وتصب الشركة الآن كامل تركيزها على نشر تقنيتها في مواقع العملاء.

قال Alexis Ohanian، مؤسس شركة Seven Seven Six Six والشريك العام فيها: "لقد جمعت شركة Hgen فريقًا مذهلاً من SpaceX وTesla، الذين طوروا في السابق تقنيات معقدة بشكل أفضل من الشركات القائمة على مقاييس زمنية سريعة، ويحققون الآن طفرات كبيرة في مجال التحليل الكهربائي القلوي".

ومن جانبها، صرَّحت Katelin Holloway، الشريكة المؤسسة لشركة Seven Seven Six قائلةً: "يؤكد النجاح الذي حققته شركة Hgen على الصعيد التجاري الأداء المتفوق لتكنولوجيتها، وتنتابنا حالة من الحماس لدعمها في هذه الرحلة".

تبحث شركة Hgen عن موظفين لشغل وظائف معيَّنة في لوس أنجلوس.

نبذة عن شركة Hgen:

تنتج شركة Hgen الهيدروجين النظيف لإزالة الكربون من قطاع الصناعات الثقيلة. يحوِّل المُحلِّل الكهربائي القلوي ذو الكفاءة العالية الماء والكهرباء إلى هيدروجين نظيف، والذي يُستخدم كمادة خام في العمليات الصناعية مثل إنتاج المواد الكيميائية والصلب. تعرَّف على المزيد من المعلومات على .

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