Hgen تجمع 5 ملايين دولار أمريكية لتسويق المُحلِّل الكهربائي عالي الكفاءة

أعلنت شركة Hgen ، إحدى الشركات التي تعمل على إنتاج الهيدروجين النظيف لإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، اليوم عن إغلاق جولة تمويل أولية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكية. تولت شركة Seven Seven Six مسؤولية جمع الأموال، بمشاركة Founders Fund وFontinalis Partners. وستستخدم شركة Hgen هذا التمويل لتسريع وتيرة التسويق للتكنولوجيا الخاصة بها في مواقع العملاء.

يتم إنتاج ما يقرب من 100 مليون طن متري من الهيدروجين المشتق من الوقود الأحفوري سنويًا للاستخدام في العمليات الصناعية والكيميائية. تأسست شركة Hgen في عام 2021، وتعمل جاهدةً على إزالة الكربون من هذا السوق الذي يمتلك قوة شرائية تبلغ 100 مليار دولار أمريكي من خلال إنتاج الهيدروجين النظيف من الماء والكهرباء عبر المُحلِّلات الكهربائية القلوية الخاصة بها - وهي فئة من تكنولوجيا المُحلِّل الكهربائي بأقل تكلفة ومن ثمَّ، تشغل مكانةً مثالية لتحقيق أهداف تكلفة الهيدروجين النظيف.

وطوَّرت شركة Hgen مُحلِّلاً كهربائيًا قلويًا بكثافة قدرة حجمية أعلى بمقدار 20 ضعفًا مقارنةً بالمُحلِّلات الكهربائية القلوية التقليدية - مما أدى إلى إنشاء نظام أصغر بمقدار 20 ضعفًا يمكنه إنتاج نفس الكمية من الهيدروجين. يتم إطلاق كثافة القدرة العالية هذه من خلال خلايا توليد الهيدروجين من Hgen، والتي تُعدُّ أكثر كفاءة بنسبة 9% وأصغر حجمًا بمقدار 6 أضعاف من الخلايا القلوية القياسية. يؤدي هذا الأمر إلى تصميم مُحلِّل كهربائي أكثر إحكامًا وأقل تكلفة.

"تبدو عمليات تركيب المُحلِّلات الكهربائية اليوم مثل مشاريع البناء البتروكيماوية المخصَّصة - والمصمَّمة حسب الطلب والباهظة. "تتضمَّن وحداتنا المُجمَّعة مسبقًا أساليب خاصة لتحقيق التوازن في المصنع، ومن ثمَّ، يتم تجنُّب التصميم المخصَّص والبناء في الموقع الذي يزيد من تكلفة مشاريع الهيدروجين اليوم"، حسبما صرَّحت Molly Yang، المديرة التنفيذية لشركة Hgen.

وبفضل الدعم المبكر المُقدَّم من برنامج Breakthrough Energy Fellows، وسّعَت شركة Hgen نطاق تقنيتها من نموذج أولي مخبريّ إلى عرض تجريبي على نطاق صناعي يتم تشغيله في منشأتها في هوثورن. وتصب الشركة الآن كامل تركيزها على نشر تقنيتها في مواقع العملاء.

قال Alexis Ohanian، مؤسس شركة Seven Seven Six Six والشريك العام فيها: "لقد جمعت شركة Hgen فريقًا مذهلاً من SpaceX وTesla، الذين طوروا في السابق تقنيات معقدة بشكل أفضل من الشركات القائمة على مقاييس زمنية سريعة، ويحققون الآن طفرات كبيرة في مجال التحليل الكهربائي القلوي".

ومن جانبها، صرَّحت Katelin Holloway، الشريكة المؤسسة لشركة Seven Seven Six قائلةً: "يؤكد النجاح الذي حققته شركة Hgen على الصعيد التجاري الأداء المتفوق لتكنولوجيتها، وتنتابنا حالة من الحماس لدعمها في هذه الرحلة".

تبحث شركة Hgen عن موظفين لشغل وظائف معيَّنة في لوس أنجلوس.

نبذة عن شركة Hgen:

تنتج شركة Hgen الهيدروجين النظيف لإزالة الكربون من قطاع الصناعات الثقيلة. يحوِّل المُحلِّل الكهربائي القلوي ذو الكفاءة العالية الماء والكهرباء إلى هيدروجين نظيف، والذي يُستخدم كمادة خام في العمليات الصناعية مثل إنتاج المواد الكيميائية والصلب. تعرَّف على المزيد من المعلومات على .

