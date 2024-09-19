اقتصاد الشرق مع بلومبرج: 12 ساعة من البرامج الجديدة الاقتصادية والمتجدّدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، عن خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد والأسواق والشركات، وتقديم العديد من المقابلات مع المحللين والتنفيذيين، حيث سيمتدّ عرض البرامج الاقتصادية بشكل متواصل من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ووفقاً لآخر الأرقام والإحصاءات المتوفّرة لدى“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، فإن معدلات المشاهدة ومتابعة الأسواق تتصاعد خلال ساعات النهار، لذا كان هدف الخطة البرامجية الجديدة التركيز خلال هذه الأوقات على الأسواق العربية، وخاصة السعودية التي تشكّل أكبر وسوق مال، كواحدة من أكثر المراكز تأثيراً في المنطقة.

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وتعليقاً على الخطة البرامجية الجديدة قال نبيل الخطيب، مدير عام“الشرق للأخبار”:“نحن في الشرق للأخبار نضع نصب أعيننا تقديم الأفضل للجمهور، وتمثل الخريطة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث ستعزز من قدرتنا على تغطية تطورات الأسواق وتحليلها بشكل كامل”.

وأضاف:“تأتي هذة التغييرات في وقت أصبحت فيه اقتصاد الشرق مع بلومبرج المصدر الرئيسي للأخبار الاقتصادية، ما تؤكده نتائج الإحصائيات المتعلقة بمعدل المشاهدة، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال ساعات النهار”، متابعًا:“تعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على الأخبار الاقتصادية الموثوقة والتحليل العميق، مما يدعم التزامنا بتقديم محتوى يلبي احتياجات الجمهور في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العالمي”.

1- برنامج“الجلسة الأولى”: تقدّمه الإعلامية ريما نجار التي انضمّت حديثاً إلى فريق“الشرق للأخبار”قادمة من قناة“العربية”.

وسيركّز بشكل أساسي على افتتاح الأسواق السعودية، ومن ثم تحديثات الأسواق الخليجية ومصر، ويُذاع يومياً من 10-11 صباحاً بتوقيت السعودية.

2- برنامج“رادار الأسواق”: يُعرض من الساعة 12-1 مساءً بتوقيت السعودية، وتقدّمه الإعلامية نور عماشة لتغطية جانب من تحديثات الأسواق السعودية والخليجية والمصرية، بالإضافة إلى مساحة لتغطية الأسواق الأوروبية والسلع والعملات.

3- برنامج“تحديثات الأسواق”: يُعرض مرتين يومياً من الساعة 1-1:30 مساءً ومن الساعة 3:30-4:00 مساءً، ويغطي في الساعة الأولى تحديث الأسواق السعودية وإغلاقات الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى تغطية تطورات أسواق النفط مع المذيع عماد المقبل.

وفي الساعة الثانية، يغطي إغلاق الأسواق المصرية وآخر الأخبار الحصرية، بالإضافة إلى تغطية تحديثات الأسواق الأوروبية وما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية مع محمد عادل.

4- برنامج“الشرق بزنس ويك”: ينضمّ البرنامج مع الإعلامية ناديا بساط إلى قائمة البرامج الأسبوعية الناجحة في“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، حيث يُعرض كل يوم جمعة الساعة 2:00 بعد الظهر، ويُعاد يوم السبت الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

ومن جانبه، قال رياض حماده، رئيس الأخبار الاقتصادية في“الشرق للأخبار“:“نلتزم في“اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بتقديم تغطية متكاملة وموثوقة تتماشى مع تطلعات متابعينا، ومع إطلاق الخريطة البرامجية الجديدة، نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم تحليلات عميقة ومباشرة حول الأسواق والاقتصاد، كما تتيح لنا تزويد المشاهدين بمعلومات دقيقة ومحدّثة، لفهم الديناميكيات الاقتصادية المعقدة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة”.

وأضاف:“متحمسون للخطة الرامجية الجديدة والتي تعكس التزامنا المستمرّ بتطوير مشهد الإعلام الاقتصادي في المنطقة”.

إلى جانب البرامج الجديدة والتعديلات التي أدخلت على برامج قديمة، ستتم إضافة عدة فقرات ثابتة يومياً وأسبوعياً عن موضوعات ذات اهتمام أوسع، تظهر تباعاً مثل“بزنس الرياضة” و”بزنس الترفيه” و”العقار” و”اقتصادات الصحة” وغيرها.

برنامج“أسواق الشرق”: من تقديم الإعلامي عبد الله السبيعي والإعلامية سحر الميزاري. ويمتدّ لساعتين من 1:30 إلى 3:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية بجرعة مكثفة من التغطية للاقتصاد والأسواق السعودية، تتضمّن متابعة دقيقة لإغلاقات“تاسي”.

وبرنامج“تك بلس” بحلّته الجديدة والناجحة مع الإعلامي عبد الله السبع. بالإضافة إلى برنامج“طاقة بلس” مع المذيع محمد فتحي.

وبرنامج“تقرير آسيا” مع المذيعة مايا حجيج من دبي ومعن فاضل من سنغافورة.

وبرنامج“ويك إند القاهرة” الذي يُبث من مصر وتقدمه الإعلامية زينة صوفان، ويركّز على ملفات الاقتصاد المصري.

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