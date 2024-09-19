اقتصاد الشرق مع بلومبرج: 12 ساعة من البرامج الجديدة الاقتصادية والمتجدّدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، عن خريطة برامجية اقتصادية جديدة تشمل مجموعة مميزة من البرامج والفقرات المنوعة لتغطية آخر مستجدّات الاقتصاد والأسواق والشركات، وتقديم العديد من المقابلات مع المحللين والتنفيذيين، حيث سيمتدّ عرض البرامج الاقتصادية بشكل متواصل من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء بتوقيت السعودية.
ووفقاً لآخر الأرقام والإحصاءات المتوفّرة لدى“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، فإن معدلات المشاهدة ومتابعة الأسواق تتصاعد خلال ساعات النهار، لذا كان هدف الخطة البرامجية الجديدة التركيز خلال هذه الأوقات على الأسواق العربية، وخاصة السعودية التي تشكّل أكبر اقتصاد وسوق مال، كواحدة من أكثر المراكز تأثيراً في المنطقة.
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وتعليقاً على الخطة البرامجية الجديدة قال نبيل الخطيب، مدير عام“الشرق للأخبار”:“نحن في الشرق للأخبار نضع نصب أعيننا تقديم الأفضل للجمهور، وتمثل الخريطة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف، حيث ستعزز من قدرتنا على تغطية تطورات الأسواق وتحليلها بشكل كامل”.
وأضاف:“تأتي هذة التغييرات في وقت أصبحت فيه اقتصاد الشرق مع بلومبرج المصدر الرئيسي للأخبار الاقتصادية، ما تؤكده نتائج الإحصائيات المتعلقة بمعدل المشاهدة، والتي شهدت زيادة كبيرة خلال ساعات النهار”، متابعًا:“تعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على الأخبار الاقتصادية الموثوقة والتحليل العميق، مما يدعم التزامنا بتقديم محتوى يلبي احتياجات الجمهور في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها السوق العالمي”. وتشمل قائمة البرامج الجديدة التي أعلنت عنها“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”:
1- برنامج“الجلسة الأولى”: تقدّمه الإعلامية ريما نجار التي انضمّت حديثاً إلى فريق“الشرق للأخبار”قادمة من قناة“العربية”.
وسيركّز بشكل أساسي على افتتاح الأسواق السعودية، ومن ثم تحديثات الأسواق الخليجية ومصر، ويُذاع يومياً من 10-11 صباحاً بتوقيت السعودية.
2- برنامج“رادار الأسواق”: يُعرض من الساعة 12-1 مساءً بتوقيت السعودية، وتقدّمه الإعلامية نور عماشة لتغطية جانب من تحديثات الأسواق السعودية والخليجية والمصرية، بالإضافة إلى مساحة لتغطية الأسواق الأوروبية والسلع والعملات.
3- برنامج“تحديثات الأسواق”: يُعرض مرتين يومياً من الساعة 1-1:30 مساءً ومن الساعة 3:30-4:00 مساءً، ويغطي في الساعة الأولى تحديث الأسواق السعودية وإغلاقات الأسواق الخليجية، بالإضافة إلى تغطية تطورات أسواق النفط مع المذيع عماد المقبل.
وفي الساعة الثانية، يغطي إغلاق الأسواق المصرية وآخر الأخبار الحصرية، بالإضافة إلى تغطية تحديثات الأسواق الأوروبية وما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية مع محمد عادل.
4- برنامج“الشرق بزنس ويك”: ينضمّ البرنامج مع الإعلامية ناديا بساط إلى قائمة البرامج الأسبوعية الناجحة في“اقتصاد الشرق مع بلومبرج”، حيث يُعرض كل يوم جمعة الساعة 2:00 بعد الظهر، ويُعاد يوم السبت الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت السعودية.
ومن جانبه، قال رياض حماده، رئيس الأخبار الاقتصادية في“الشرق للأخبار“:“نلتزم في“اقتصاد الشرق مع بلومبرج” بتقديم تغطية متكاملة وموثوقة تتماشى مع تطلعات متابعينا، ومع إطلاق الخريطة البرامجية الجديدة، نسعى إلى تعزيز قدرتنا على تقديم تحليلات عميقة ومباشرة حول الأسواق والاقتصاد، كما تتيح لنا تزويد المشاهدين بمعلومات دقيقة ومحدّثة، لفهم الديناميكيات الاقتصادية المعقدة واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة”.
وأضاف:“متحمسون للخطة الرامجية الجديدة والتي تعكس التزامنا المستمرّ بتطوير مشهد الإعلام الاقتصادي في المنطقة”. فقرات إضافية
إلى جانب البرامج الجديدة والتعديلات التي أدخلت على برامج قديمة، ستتم إضافة عدة فقرات ثابتة يومياً وأسبوعياً عن موضوعات ذات اهتمام أوسع، تظهر تباعاً مثل“بزنس الرياضة” و”بزنس الترفيه” و”العقار” و”اقتصادات الصحة” وغيرها. برامج قائمة
برنامج“أسواق الشرق”: من تقديم الإعلامي عبد الله السبيعي والإعلامية سحر الميزاري. ويمتدّ لساعتين من 1:30 إلى 3:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية بجرعة مكثفة من التغطية للاقتصاد والأسواق السعودية، تتضمّن متابعة دقيقة لإغلاقات“تاسي”.
وبرنامج“تك بلس” بحلّته الجديدة والناجحة مع الإعلامي عبد الله السبع. بالإضافة إلى برنامج“طاقة بلس” مع المذيع محمد فتحي.
وبرنامج“تقرير آسيا” مع المذيعة مايا حجيج من دبي ومعن فاضل من سنغافورة.
وبرنامج“ويك إند القاهرة” الذي يُبث من مصر وتقدمه الإعلامية زينة صوفان، ويركّز على ملفات الاقتصاد المصري. المنصّات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي
ستعكس كافة المنصّات بشكل فعّال ما يظهر على الشاشة، بما في ذلك العواجل، التحديثات، وتنبيهات الأسواق، سواء كان ذلك من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو فيديوهات من الشاشة بما يتلاءم مع المنصّات، أو قصص للموقع الإلكتروني.
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