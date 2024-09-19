مناظرة تلفزيونية للسباق على منصب عمدة ساو باولو, البرازيل, تشهد تحولاً غير متوقع ودراماتيكياً

(MENAFN
) شهدت مناظرة تلفزيونية للسباق على منصب عمدة ساو باولو, البرازيل, تحولاً غير متوقع ودراماتيكياً عندما اعتدى المرشح جوزيه لويس داتينا جسديًا على منافسه بابلو مارسال, مما أثار انتباهًا واسع النطاق وغضبًا, وقد جرت هذه المواجهة الحادة في مدينة معروفة بأهميتها السياسية, حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة.
كما تزايدت التوترات خلال المناظرة عندما استفز مارسال داتينا بالإشارة إلى مزاعم اعتداء جنسي من عام 2019, قدمتها صحفية ضد داتينا, والتي تراجعت لاحقًا عن تلك الاتهامات, وكان داتينا ظاهرًا عليه الانزعاج من هذا الإشارة, مؤكدًا أن الموضوع غير مناسب للنقاش وقد سبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا لعائلته, تضمنت تعليقات مارسال إهانات, من بينها وصف داتينا بأنه "كلب ينبح ولا يعض", وفي نوبة غضب, رد داتينا مدعيًا أن مارسال يفتقر إلى الشجاعة لمواجهته جسديًا, انتهى هذا التبادل عندما ضرب داتينا مارسال بالكرسي, مما جعل مارسال يكافح من أجل التنفس, وأكدت تقارير وسائل الإعلام البرازيلية أنه تعرض لكسر في أحد أضلاعه وإصابة في أحد أصابعه نتيجة للحادث.
وتسلط هذه الحادثة الضوء على التنافسات الشديدة التي تميز البيئة السياسية في ساو باولو, التي تلعب دورًا رئيسيًا في الإطار السياسي والاقتصادي الأوسع في البرازيل, إن الطبيعة الصادمة لهذا الحادث, الذي شهدته الجمهور مباشرة, أثارت نقاشات حول معايير السلوك المتوقعة من الأفراد في مثل هذه المناصب البارزة, بعد المواجهة, قامت خدمات الطوارئ بالاعتناء بإصابات مارسال, بينما تبقى آثار هذا التصادم العنيف على كلا المرشحين وحملتيهما قائمة, مع اقتراب ساو باولو من قرار انتخابي مهم, فإن عواقب هذه المناظرة قد تشكل الرأي العام بشكل كبير وتؤثر على المشهد السياسي في المدينة.
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