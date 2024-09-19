القصة المأساوية لفاطمة جعفر عبد الله تجذب انتباه الناشطين اللبنانيين

(MENAFN
) في 17 سبتمبر 2024, اجتذبت القصة المأساوية لفاطمة جعفر عبد الله انتباه الناشطين اللبنانيين, الذين شاركوا اسمها وصورها بشكل حماسي عبر منصات التواصل الاجتماعي, في سن العاشرة فقط, أصبحت فاطمة رمزاً للضحايا الأبرياء الذين تأثروا بالهجمات الإذاعية الأخيرة في بيروت, التي نسبت الحكومة اللبنانية مسؤوليتها لإسرائيل.
في حين قُتلت فاطمة في منزلها في بلدة سارين, الواقعة في سهل البقاع شرق لبنان, عندما انفجر جهاز اتصال من نوع "باجر", تكشف التقارير الواردة من وكالة الأناضول أنه, على الرغم من أن اسمها حصل على رؤية كبيرة, فإن البيانات الرسمية من حزب الله ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لم تذكر سوى وفاة طفل دون تحديد هويتها أو تقديم سياق إضافي.
كذلك لا يزال عدد الضحايا من هذه الهجمات غير واضح, حيث تشير التقديرات إلى إصابة حوالي 2800 شخص, من بينهم حوالي 200 في حالة حرجة, ومع ذلك, لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هناك أطفال آخرون بين المصابين, جهاز "باجر" هو جهاز اتصال لاسلكي صغير يستخدم على نطاق واسع من قبل المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمنظمات لإرسال الرسائل واستقبال الإشارات, ويعمل على بطاريات قابلة للشحن, في أعقاب هذه الهجمات, أعربت العديد من الدول العربية والإسلامية عن تضامنها مع لبنان, مقدمة المساعدات الطبية والدعم, وفي الوقت نفسه, اتهم كل من حزب الله والحكومة اللبنانية إسرائيل بتنظيم هذه الهجمات, رغم أنهم لم يوضحوا الطرق المستخدمة لتنفيذها.
وردًا على هذه الاتهامات, سارعت مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التبرؤ من تصريح مثير للجدل أدلى به مستشاره, توباز لوك, الذي لمّح إلى إمكانية تورط إسرائيلي في الهجمات قبل أن يتراجع عن البيان, وسط تصاعد التوترات, دعا نتنياهو إلى رد عسكري على حزب الله في لبنان, مدفوعًا بالضغوط الداخلية بسبب الهجمات المستمرة على المواقع العسكرية الإسرائيلية من قبل المجموعة, بينما تتطور الوضعية في لبنان, تظل مصيبة فاطمة تذكيرًا صارخًا بالتكاليف الشخصية للصراع, مُضيئةً المعاناة الإنسانية العميقة التي تنجم غالبًا عن الاضطرابات السياسية والعسكرية, إن وفاتها تُبرز هشاشة الحياة وسط تصاعد التوترات, وتجذب الانتباه إلى الآثار الواسعة لمثل هذه العنف على المدنيين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران.
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