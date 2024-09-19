البيت الأبيض يؤكد عدم تورط الولايات المتحدة في القصف الأخير للأجهزة الاتصالية في لبنان

(MENAFN
) أكد البيت الأبيض بشكل قاطع عدم تورط الولايات المتحدة في القصف الأخير للأجهزة الاتصالية في لبنان, الذي حدث يوم الثلاثاء, تأتي هذه التأكيدات بعد مزاعم من الإذاعة الرسمية الإسرائيلية في اليوم التالي, تشير إلى وجود تنسيق محتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن هذه الضربات, أوضح جون كيربي, المتحدث باسم مجلس الأمن القومي, أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي دور في هذه القصفات, وأشار إلى أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى خفض التصعيد في الصراع القائم بين إسرائيل وحزب الله, مع التركيز على أهمية الحوار خلال هذه الفترة الحساسة.
كما قد تم تعزيز هذا الموقف من قبل وزير
الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي عُقد في القاهرة مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي, حيث جدد بلينكن تأكيده بأن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالضربات مسبقاً وأكد أن البلاد لم تشارك بأي شكل من الأشكال, في سياق متصل, أفادت مصدر إيراني لقناة الجزيرة بأن الولايات المتحدة أرسلت رسالة إلى طهران, تم نقلها عبر طرف ثالث, تنفي بشكل صريح أي تورط في القصف, وذكرت هذه الرسالة أن الولايات المتحدة دعت إيران للحفاظ على ضبط النفس في ضوء الحادث, وأعربت عن أسفها للإصابات التي تعرض لها السفير الإيراني خلال الانفجار.
ورداً على القصف, أبلغ ممثل إيراني الأمم المتحدة بأن إيران تسعى لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم على سفيرها في لبنان, وأكد المندوب أن إيران تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون الدولي, واصفاً الحادث بأنه "جريمة وانتهاك فظيع, "بينما تستمر التوترات في التصاعد في المنطقة, تظل الحالة غير مستقرة, مع وجود توترات في العلاقات الدبلوماسية وسط خلفية من الاتهامات والردود المتبادلة بين الدول المعنية, تسلط الديناميكيات المتطورة الضوء على تعقيدات السياسة الإقليمية والتحديات التي تواجه الجهود الدبلوماسية في بيئة متزايدة غير مستقرة.
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