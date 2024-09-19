اسرائيل تقدم للولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل لصفقة و وقف الحرب اقرأ تفاصيله

(MENAFN
- Palestine News Network
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تل ابيب /PNN / كشفت الاذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس ان اسرائيل قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق بغزة بشكل سريع.
وبحسب الاذاعة العبرية يتضمن المقترح إطلاق سراح جميع الاسرى الاسرائيليين جميعهم مرة واحدة مقابل السماح ارئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار
ومن يريد الخروج معه عبر ممر آمن من قطاع غزة الى اي مكان يريده.
كما ستوافق اسرائيل على إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل نزع سلاح حركة حماس والجهاد الاسلامي ومن معها من الفصائل في القطاع.
كما يتضمن المقترح الاسرائيلي تطبيق اتفاق سلام شامل مع ايجاد آلية سيطرة أخرى في غزة ونهاية الحرب.
هذا وعلق مسؤول إسرائيلي كبير لإذاعة كان على ما كشفته بالقول في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والوقت الذي يمر ويشكل خطرا على حياة المختطفين نهدف لوضع اقتراح "خطة ثانوية" (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل وكل العقبات
والسماح بصفقة أسرع يمكن ان تحدث إذا خرج السنوار وتنتهى الحرب.
وبحسب المسؤول الاسرائيل هذا المقترح سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب وقيادة حماس في غزة ستغادر القطاع إلى مكان آمن على حد قوله.
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