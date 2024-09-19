اسرائيل تقدم للولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل لصفقة و وقف الحرب اقرأ تفاصيله

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / كشفت الاذاعة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس ان اسرائيل قدمت إلى الولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق بغزة بشكل سريع.

وبحسب الاذاعة العبرية يتضمن المقترح إطلاق سراح جميع الاسرى الاسرائيليين جميعهم مرة واحدة مقابل السماح ارئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار

ومن يريد الخروج معه عبر ممر آمن من قطاع غزة الى اي مكان يريده.

كما ستوافق اسرائيل على إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل نزع سلاح حركة حماس والجهاد الاسلامي ومن معها من الفصائل في القطاع.

كما يتضمن المقترح الاسرائيلي تطبيق اتفاق سلام شامل مع ايجاد آلية سيطرة أخرى في غزة ونهاية الحرب.

هذا وعلق مسؤول إسرائيلي كبير لإذاعة كان على ما كشفته بالقول في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والوقت الذي يمر ويشكل خطرا على حياة المختطفين نهدف لوضع اقتراح "خطة ثانوية" (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل وكل العقبات

والسماح بصفقة أسرع يمكن ان تحدث إذا خرج السنوار وتنتهى الحرب.

وبحسب المسؤول الاسرائيل هذا المقترح سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب وقيادة حماس في غزة ستغادر القطاع إلى مكان آمن على حد قوله.