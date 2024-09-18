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تربية النحل في المنزل مفيدة للبيئة والصحة

9/18/2024 11:38:51 PM
(MENAFN- Al Watan) بعدما كانت تربية النحل في المراعي والمزارع، وأن تكون المناحل بعيدة عن الأماكن العامة، ووضع أسوار لمنع الوصول إليها، بدأ مهتمون بوضع خلية ((نحل)) منزلية، داخل فيللهم، ومكاتبهم، وفيها يتنقل النحل من داخل الخلية إلى خارج الفيلا أو المكتب عبر مواسير بأريحية، وبعد تسكين النحل داخل الخلية المنزلية، وخلال فترة زمنية، يبدأ بإنتاج العسل، وتعتمد الكمية على حجم الخلية، وأعداد وأصناف النحل فيها.
قيمة الأعسال المحلية
أمام ذلك، أيّد مهتمون بتربية النحل، خلال أحاديثهم لـ((الوطن))، إنشاء خلية نحل منزلية، متوقعين أن تشهد تلك الفكرة، توسعًا كبيرًا في تنفيذها داخل المنازل والفلل السكنية والمكاتب، وبأصناف وأنواع متعددة للعسل، لافتين إلى أن الخلية المنزلية، تدعم الأقوال، التي تتطرق إلى أهمية ((قيمة)) الأعسال المحلية، وتمنحها الأفضلية في القيمة على بعض المستوردة، لافتين إلى أن كافة الأعسال المحلية والمستوردة، تحتوي على بعض المعادن والمركبات.
إدارة المناحل بدوره، أكد البروفيسور سعد القحطاني ((أستاذ تربية النحل، وإدارة المناحل))، أن وجود خلية نحل منزلية يحتاج إلى عناية خاصة، ومن الضروري اتباع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة النحل وسكان المنزل، مشيرا إلى أنها توفر عدة فوائد، على المستويين البيئي والصحي، وهي:
- خلية النحل المنزلية تساعد في الحصول على العسل الطبيعي دون مواد حافظة أو إضافات.
- وجود النحل في المنزل يساهم في تلقيح النباتات والأشجار المحيطة، مما يزيد من إنتاجية الفاكهة والخضروات.
- النحل له دور أساسي في المحافظة على التوازن البيئي من خلال تلقيح النباتات التي تعتمد عليه.
- إضافة إلى العسل، يمكن الحصول من خلية النحل على منتجات مثل شمع النحل، غذاء الملكات، وصمغ النحل (البروبوليس)، وكلها مفيدة للصحة.
- وجود خلية نحل في المنزل يمكن أن يكون فرصة لتعلم المزيد عن دورة حياة النحل وأهميته، مما يعزز الوعي البيئي.
- يساهم في الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة مع التهديدات التي يواجهها النحل من المبيدات الحشرية وتغير المناخ.
- رعاية النحل قد تكون نشاطًا يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر، وهي هواية تتطلب التركيز والصبر.

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