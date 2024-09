السعودية تحتفل بعيدها الوطني وعلاقاتها مع البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا في يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذكرى الـ 55 لتأسيس علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل. وفي مادة تم نشرها، أفادت السفارة بأن العلاقات بين البلدين مع اقتراب الذكرى الـ 94 لعيدها الوطني والاحتفال بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتسم بأنها أقوى من أي وقت مضى.

السفير كارلوس دوارتي متحدثاً خلال الحدث

وكان سفير المملكة العربية السعودية، سعادة السيد فيصل غلام قد استقبل المدعوين في مركز أوليسس غيمارايس للمؤتمرات. حيث كان رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، سعادة السفير أوسمار شحفه من ضمن المدعوين، إلى جانب كل من مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، سعادة السفير كارلوس دوارتي الذي تحدث خلال الاحتفال.

ووفقاً للمادة التي نشرتها السفارة، فإن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط حالياً، حيث تبلغ التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 7 مليار دولار سنوياً، وباستثمارات متبادلة متزايدة، حيث تقوم شركات برازيلية فاعلة مثل Embraer و BTG Pactual و Oncoclínica، بتوسيع أعمالها في هذا البلد العربي، كما كان السعوديون قد أعلنوا عن استثمارات في شركات برازيلية مثل Vale و BRF.

كما سلطت السفارة الضوء على أن الزيارات الأخيرة لكل من فخامة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين قد أثمرت عن اتفاقيات جديدة في مجالات تكنولوجيا الدفاع والزراعة، وأن السعودية من ناحيتها جاءت إلى البرازيل بأكبر مؤتمر اقتصادي لديها وهو Future Investment Initiative (FII) بنسخة خاصة مسهلة بذلك اتصالات على أرفع المستويات بين الشركات والحكومتين.

شحفة (في الوسط) إلى جانب عدد من المدعوين

رؤية السعودية 2030





كما أفادت السفارة أن رؤية السعودية 2030 تتموضع في صلب التحول في المملكة العربية السعودية، وهي استراتيجية يقودها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وتطوير صناعات السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والترفيه. وإن هذه المشاريع وفقاً للسفارة تفتح فرصاً للشركات البرازيلية.

