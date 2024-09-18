السعودية تحتفل بعيدها الوطني وعلاقاتها مع البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في برازيليا في يوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية والذكرى الـ 55 لتأسيس علاقاتها الدبلوماسية مع البرازيل. وفي مادة تم نشرها، أفادت السفارة بأن العلاقات بين البلدين مع اقتراب الذكرى الـ 94 لعيدها الوطني والاحتفال بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تتسم بأنها أقوى من أي وقت مضى.

السفير كارلوس دوارتي متحدثاً خلال الحدث

وكان سفير المملكة العربية السعودية، سعادة السيد فيصل غلام قد استقبل المدعوين في مركز أوليسس غيمارايس للمؤتمرات. حيث كان رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، سعادة السفير أوسمار شحفه من ضمن المدعوين، إلى جانب كل من مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البرازيلية، سعادة السفير كارلوس دوارتي الذي تحدث خلال الاحتفال.

ووفقاً للمادة التي نشرتها السفارة، فإن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط حالياً، حيث تبلغ التجارة الثنائية بين البلدين ما يقارب 7 مليار دولار سنوياً، وباستثمارات متبادلة متزايدة، حيث تقوم شركات برازيلية فاعلة مثل Embraer و BTG Pactual و Oncoclínica، بتوسيع أعمالها في هذا البلد العربي، كما كان السعوديون قد أعلنوا عن استثمارات في شركات برازيلية مثل Vale و BRF.

كما سلطت السفارة الضوء على أن الزيارات الأخيرة لكل من فخامة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين قد أثمرت عن اتفاقيات جديدة في مجالات تكنولوجيا الدفاع والزراعة، وأن السعودية من ناحيتها جاءت إلى البرازيل بأكبر مؤتمر اقتصادي لديها وهو Future Investment Initiative (FII) بنسخة خاصة مسهلة بذلك اتصالات على أرفع المستويات بين الشركات والحكومتين.

شحفة (في الوسط) إلى جانب عدد من المدعوين

رؤية السعودية 2030





كما أفادت السفارة أن رؤية السعودية 2030 تتموضع في صلب التحول في المملكة العربية السعودية، وهي استراتيجية يقودها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، وتطوير صناعات السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والترفيه. وإن هذه المشاريع وفقاً للسفارة تفتح فرصاً للشركات البرازيلية.

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