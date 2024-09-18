مبعوث الملك يقدم التعازي إلى ولي العهد الكويتي بوفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬أمس،‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‮ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬والذين‭ ‬نقلوا‭ ‬تعازي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعازي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭. ‬

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