مبعوث الملك يقدم التعازي إلى ولي العهد الكويتي بوفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قدم مبعوث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، واجب العزاء إلى سمو ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد
المبارك
الصباح.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد الكويتي أمس، لسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة، مستشار جلالة الملك المعظم،
والشيخ سلمان بن خالد آل خليفة، مدير عام مجلس العائلة المالكة والوفد المرافق، والذين نقلوا تعازي جلالة الملك المعظم، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى سمو ولي العهد الكويتي وأصحاب السمو الشيوخ وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وأسرة آل الصباح الكرام.
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