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مبعوث الملك يقدم التعازي إلى ولي العهد الكويتي بوفاة الشيخ جابر مبارك الصباح

9/18/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم‭ ‬مبعوث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬واجب‭ ‬العزاء‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي،‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬خالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬بوفاة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬مبارك‭ ‬الحمد‮
‬المبارك
الصباح‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬أمس،‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‮
‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مجلس‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬والذين‭ ‬نقلوا‭ ‬تعازي‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتعازي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬وأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬الشيوخ‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأسرة‭ ‬آل‭ ‬الصباح‭ ‬الكرام‭. ‬

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