صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة قَصص

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس شركة "قصص QSAS"، التي ستعمل على تطوير تجارب تفاعلية، تعتمد تكنولوجيا
متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي.
وستتخصص الشركة في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة، بما سيسهم في إثراء الطلب المتزايد على التجارب الثقافية النوعية، والمقدمة للزوار من حجاج ومعتمرين وسيّاح.
وستعمل "قَصص" على تقديم مختلف أنواع المعارضالتفاعلية، بينها معارض رئيسة وأخرى جوّالة، لتوفير تجاربتخاطب جميع حواس الزائر، ما سيعزز قطاعي الثقافة والسياحة في المملكة. وستسهم الشركة في توطين المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصناعة المحتوى وتجسيدها، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم مكانة المملكةفي هذا القطاع السريع النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وستهدف الشركة لإثراء تجارب الزوار، خاصة المهتمين بالمحتوى الثقافي، عبر إبراز محطّات تاريخية مهمّة وشخصيات مُلهمة من المملكة والعالم، وستنطلق الشركة محلياً بإقامة معارض تسرد قصصاً مستلهمة من التاريخ الإسلامي وتراث المملكة الأصيل، وستتوسع الشركة لاحقا إلى الأسواق العالمية مع تنويع مصادر السرد القصصي.
ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية صندوقالاستثمارات العامة في تعزيز تطوّر القطاع الخاص المحلي، من خلال الشراكات في مجالات عديدة كالبناءوالتشييد وإدارة الفعاليات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أنتسهم الشركة في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفةمباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.
وبهذه المناسبة قال الأستاذ مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يعتبر قطاع السياحة والترفيه من القطاعات المحلية الاستراتيجية بالنسبة للصندوق، ونركز فيه على إثراء تجربة السياحة والترفيه. ستسهم شركة قَصص في تعزيز مكانة المملكة كوجهةسياحية جاذبة أصيلة بما تقدمه من السرد القصصيالمستلهم من التاريخ والثقافة والتراث، كما ستستثمر الشركة في الكفاءات المحلية لبناء نشاط اقتصادي جديديركز على تقديم التجارب التفاعلية التي تشهد أنشطتهانمواً عالمياً كبيراً."
وستتكامل شركة "قَصص" مع استثمارات أخرىللصندوق في قطاع السياحة والترفيه بما في ذلكشركة "الدرعية"، أحد المشاريع الكبرى للصندوق،إلى جانب شركة "دان" المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية. كما يتماشى إطلاق الشركة مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف لرفعالطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر بحلول2030، والاستراتيجية الوطنية للسياحة التيتسعى لجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030 وإثراء تجاربهم الإثرائية.
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