صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة قَصص

MENAFN - Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم تأسيس شركة "قصص QSAS"، التي ستعمل على تطوير تجارب تفاعلية، تعتمد متقدمة لسرد قصصٍ مستوحاة من ثقافة وتاريخ المملكة والتراث الإسلامي.

وستتخصص الشركة في تطوير وامتلاك وتشغيل معارض تفاعلية عالمية المستوى في مختلف أنحاء المملكة، بما سيسهم في إثراء الطلب المتزايد على التجارب الثقافية النوعية، والمقدمة للزوار من حجاج ومعتمرين وسيّاح.

وستعمل "قَصص" على تقديم مختلف أنواع المعارضالتفاعلية، بينها معارض رئيسة وأخرى جوّالة، لتوفير تجاربتخاطب جميع حواس الزائر، ما سيعزز قطاعي الثقافة والسياحة في المملكة. وستسهم الشركة في توطين المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصناعة المحتوى وتجسيدها، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودعم مكانة المملكةفي هذا القطاع السريع النمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وستهدف الشركة لإثراء تجارب الزوار، خاصة المهتمين بالمحتوى الثقافي، عبر إبراز محطّات تاريخية مهمّة وشخصيات مُلهمة من المملكة والعالم، وستنطلق الشركة محلياً بإقامة معارض تسرد قصصاً مستلهمة من التاريخ الإسلامي وتراث المملكة الأصيل، وستتوسع الشركة لاحقا إلى الأسواق العالمية مع تنويع مصادر السرد القصصي.

ويتماشى تأسيس الشركة مع استراتيجية صندوقالاستثمارات العامة في تعزيز تطوّر القطاع الخاص المحلي، من خلال الشراكات في مجالات عديدة كالبناءوالتشييد وإدارة الفعاليات والتكنولوجيا، ومن المتوقع أنتسهم الشركة في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفةمباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ مشاري الإبراهيم، مدير قطاع الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يعتبر قطاع السياحة والترفيه من القطاعات المحلية الاستراتيجية بالنسبة للصندوق، ونركز فيه على إثراء تجربة السياحة والترفيه. ستسهم شركة قَصص في تعزيز مكانة المملكة كوجهةسياحية جاذبة أصيلة بما تقدمه من السرد القصصيالمستلهم من التاريخ والثقافة والتراث، كما ستستثمر الشركة في الكفاءات المحلية لبناء نشاط اقتصادي جديديركز على تقديم التجارب التفاعلية التي تشهد أنشطتهانمواً عالمياً كبيراً."

وستتكامل شركة "قَصص" مع استثمارات أخرىللصندوق في قطاع السياحة والترفيه بما في ذلكشركة "الدرعية"، أحد المشاريع الكبرى للصندوق،إلى جانب شركة "دان" المتخصصة في السياحة الريفية والبيئية. كما يتماشى إطلاق الشركة مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف لرفعالطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر بحلول2030، والاستراتيجية الوطنية للسياحة التيتسعى لجذب 150 مليون زائر سنوياً بحلول 2030 وإثراء تجاربهم الإثرائية.