500 مليون دولار قيمة تمويل جديد لشركات الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت“سيلزفورس فنتشرز” عن تمويل جديد للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك إجمالي التزاماتها بابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الـ18 الماضية.
ويسهم هذا التمويل في مضاعفة حجم الدعم الذي تقدمه“سيلزفورس فنتشرز” إلى الشركات ذات مستويات النمو المرتفعة، وإلى مؤسسي الشركات ذات النظرة المستقبلية والتي ترسم معالم مستقبل الذكاء الاصطناعي وتقود عجلة الابتكارات التي تحدث تغييرات جذرية في السوق وتضمن عائدات جيدة، مع القيام في ذات الوقت بإعطاء الأولوية للقيم الجوهرية مثل الثقة والمسؤولية. وتقوم“سيلزفورس فنتشرز” بربط الشركات التي يتم الاستثمار فيها (Portfolio Companies) بمنظومتها من الشركات الرائدة المدرجة على قائمة“فورتشون 500′′، كما تساعد الشركات الناشئة على الموازنة بين الثقة والنمو والابتكار وذلك من خلال التواصل مع مكتب الاستخدامات الأخلاقية والإنسانية والخبراء الآخرين لدى سيلزفورس.
واستثمرت“سيلزفورس فنتشرز” حتى تاريخه في أكثر من 24 شركة ذكاء اصطناعي من ضمنها شركات رائدة في السوق مثل Anthropic و Cohereو Runwayو TogetherAIوMistral AI و Hugging Face. وستستفيد الاستثمارات الجديدة من حصة الشركة في عدد من هذه الشركات وتوفير رأس المال الصبور، إلى جانب إتاحتها لفرص نمو لا مثيل لها، وخبرات رائدة في القطاع وذلك عبر منظومتها المؤسسية.
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