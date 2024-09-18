500 مليون دولار قيمة تمويل جديد لشركات الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Asdaf News) أعلنت“سيلزفورس فنتشرز” عن تمويل جديد للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ليصل بذلك إجمالي التزاماتها بابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ويسهم هذا التمويل في مضاعفة حجم الدعم الذي تقدمه“سيلزفورس فنتشرز” إلى الشركات ذات مستويات النمو المرتفعة، وإلى مؤسسي الشركات ذات النظرة المستقبلية والتي ترسم معالم مستقبل الذكاء الاصطناعي وتقود عجلة الابتكارات التي تحدث تغييرات جذرية في السوق وتضمن عائدات جيدة، مع القيام في ذات الوقت بإعطاء الأولوية للقيم الجوهرية مثل الثقة والمسؤولية. وتقوم“سيلزفورس فنتشرز” بربط الشركات التي يتم الاستثمار فيها (Portfolio Companies) بمنظومتها من الشركات الرائدة المدرجة على قائمة“فورتشون 500′′، كما تساعد الشركات الناشئة على الموازنة بين الثقة والنمو والابتكار وذلك من خلال التواصل مع مكتب الاستخدامات الأخلاقية والإنسانية والخبراء الآخرين لدى سيلزفورس.

واستثمرت“سيلزفورس فنتشرز” حتى تاريخه في أكثر من 24 شركة ذكاء اصطناعي من ضمنها شركات رائدة في السوق مثل Anthropic و Cohereو Runwayو TogetherAIوMistral AI و Hugging Face. وستستفيد الاستثمارات الجديدة من حصة الشركة في عدد من هذه الشركات وتوفير رأس المال الصبور، إلى جانب إتاحتها لفرص نمو لا مثيل لها، وخبرات رائدة في القطاع وذلك عبر منظومتها المؤسسية.