ثلاث تجارب فريدة للاحتفال باليوم الوطني السعودي

(MENAFN
- Redhill) العلا، المملكة العربية السعودية - 18 سبتمبر 2024 - بينما تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الرابع والتسعين بعطلة مدتها أربعة أيام، فما هي أفضل طريقة للاحتفال بهذه المناسبة من الانغماس في أروع المناظر الطبيعية والعجائب الثقافية في المملكة؟ تدعوك مجموعة هيرو إكسبيرينسز إلى تجاوز المألوف في هذا اليوم الوطني من خلال مغامرات حصرية فاخرة في العلا تعرض التراث الغني والجمال الطبيعي للمملكة العربية السعودية.
إليك ثلاث تجارب لا تفوت لجعل يومك الوطني السعودي لا يُنسى:
1. انطلق فوق المناظر الطبيعية القديمة في العلا مع هيرو بالون فلايتس
ابدأ احتفالاتك باليوم الوطني بالتحليق في السماء مع "هيرو بالون فلايتس". استمتع بإطلالات لا مثيل لها بزاوية 360 درجة على التكوينات الصخرية في العلا والمعالم التاريخية والنقوش القديمة من رفاهية منطاد الهواء الساخن. تُعد هذه المغامرة الحصرية طريقة فريدة للتواصل مع التاريخ العميق للمملكة مع الاستمتاع بتجربة هادئة ومخصصة من منظور جديد.
أبرز المميزات: المناظر الطبيعية القديمة في العلا، جنبًا إلى جنب مع رفاهية رحلة منطاد الهواء الساخن الهادئة والموجهة، تجعل هذه تجربة فريدة من نوعها لا تُنسى حقًا. يمكن للمسافرين الذين يفضلون الحصرية حجز رحلة طيران مستأجرة خاصة.
2. عشاء بلاتينيوم في سفاري محمية شرعان الطبيعية: المغامرة والعشاء وتأمُّل النجوم
اختبر عظمة محمية شرعان الطبيعية في فترة ما بعد الظهر من خلال رحلة سفاري خاصة بقيادة مرشدين خبراء في الحفاظ على البيئة. اعبر الوديان المحفورة بالنقوش الصخرية القديمة والفولكلور، واستمتع بالتكوينات الصخرية المهيبة والمناظر الطبيعية الخلابة، واستمتع بالمقبلات اللذيذة وأنت تجلس على قمة الوادي وتطل على غروب الشمس فوق الوادي. بعد ذلك، استمتع بأمسية سحرية مع عشاء تقليدي على الطريقة الجنوب أفريقية يُقدم في وادٍ مضاء بالفوانيس قبل إنهاء الليلة بجلسة مراقبة النجوم تحت سماء الصحراء الشاسعة.
أبرز المميزات: تجمع هذه التجربة بين رواية القصص الغامرة والمغامرات البيئية المثيرة والعشاء المضاء بالنجوم، وتوفر مزيجًا مثاليًا من الاستكشاف الثقافي والفخامة، وتوفر ليلة لا تُنسى في برية العلا.
3.غداء بلاتينيوم في سفاري محمية شرعان الطبيعية: رحلة نهارية بنكهات جنوب أفريقيا
سافر بأناقة وأنت تعبر تضاريس طبيعية متنوعة في سيارة لاند روفر ديفندر 130، من مسارات الصحراء المتربة والوديان الشاهقة إلى الأراضي العشبية الهادئة والمناظر الطبيعية ذات النمط السداسي الفريد. اكتشف الهياكل الطبيعية من الحجر الرملي، واستمتع بالتنوع البيولوجي في المنطقة، واستمتع بـ "براي" (مشواة) جنوب أفريقية فاخرة وسط الوديان الدرامية.
أبرز المميزات: توفر لك هذه الرحلة النهارية فرصة التفاعل مع الثقافة والتاريخ والتواصل معهما بينما تقترب من النقوش الصخرية القديمة. وتكتمل الرحلة بغداء شهي.
احتفل باليوم الوطني على طريقة البطل
في اليوم الوطني السعودي استمتع بالمغامرة والفخامة والاستدامة مع العروض المصممة خصيصًا من مجموعة هيرو إكسبيرينسز. سواء كنت تحلق في السماء أو تكتشف أسرار العلا، اجعل احتفالك باليوم الوطني مميزًا حقًا مع تجارب مصممة لإلهامك.
MENAFN18092024007652016471ID1108687065