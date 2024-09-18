ذكرى المولد النّبوي والبعثة المحمّدية في ظلال معركة طوفان الأقصى

‎تمرُّ علينا ذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام في ظلّ حرب الإبادة المستمرة لقرابة العام الكامل ضد أهلنا المظلومين في غزة، وقد تكالبت عليهم قوى الشر والظلام وخذلهم أشقّاؤهم العرب والمسلمون، تمرّ علينا هذه الذكرى وأهلنا في غزة يلقون أصناف القتل والتجويع والعذاب على يد آلة القتل الصهيوأمريكية،

على مرأى ومسمع من العالم كله في بثٍّ حيٍّ ومباشر ، دون أن تحرّك هذه المشاهد الضمير العالميَّ المنافق لوقف هذه المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزّل.

‎في ظلّ هذا كله تطلّ علينا هذه المناسبة ، ولا استغرب أن يكون اليأس والإحباط قد أصاب الكثير من المسلمين مِمّا نشاهده على مدار الساعة من قتل وتجويع وتدمير ، ولكنّ المتأمل في سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لا بدّ له أن يزداد إيماناً بقرب وعد الله بالنصر بالرغم مما نراه من تكالب وتآمر وتخاذل.

‎فقد اقتضت العناية الإلهية لهذا الكون

أن تتدخل في سنن كونية لتصحيح مساره وإعادة توجيه بوصلته إلى الحق والعدل والفطرة السليمة كلما اقتضى ذلك.

‎فكما اقتضت الإرادة الإلهية في عام ٦١٠ ميلادي من بعثٍ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين،

وذلك لتصحيح مسيرة البشرية بعدما أصابها ما أصابها من فسادٍ وظلمٍ وانحراف ( مرجع ١) تعود هذه الإرادة الإلهية للتدخل مرة أخرى في أحداث معركة طوفان الأقصى لتصويب بوصلة البشرية مرة أخرى بعدما شاهدنا ما أصابها قبل السابع من أكتوبر من ظلم وانحراف ، فقد علت أصوات الشذوذ ، وقد عمّ الفساد والظلم ، واختلّت القيم وتبدلت المفاهيم

حتى بتنا في حيرة من أمرنا بين الحلال و الحرام ، فأصبح الربا فائدة ، والشذوذ حرية شخصية ، والخمر مشروبات روحية ، واحتلال القدس أمراً مقبولاً ولا يمنع تطبيع العلاقات مع المحتلين ، وأصبحت الأمة ممزقة و مشرذمة بحدودٍ رسَمَها لها أعداؤها ، وقد ابتُلينا بمن يُدافع عن هذه الحدود وهذه الأنظمة ممن كنا نحسبهم على خير في مختلف أقطارها الممزقة

، فجعلوا مصالح القطر الضيقة مقدمة على مصالح الأمة ما جعلَنا لقمةً سهلةً سائغة على طاولة ذئاب العالم الذين لا يرقبون فينا إلاًّ ولا ذمة.



‎ثم جاء طوفان الأقصى ضمن السنن الكونية الإلهية على يد فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى ، ليكون هذا الطوفان ميلاداً جديداً للإنسان و انبعاثاً جديداً للأمة واستئنافاً للحضارة كما يراه المفكر الإسلامي طه عبدالرحمن ( مرجع ٢) ، جاء هذا الطوفان ليصحح لنا القيم والمفاهيم، جاء ليكشف لنا زيف هذا النظام العالمي الظالم المنافق ، جاء ليُزيل ورقة التوت عن الأنظمة المتخاذلة المتآمرة على نبض وتطلعات شعوبها، جاء ليوقظ فينا مفهوم الأمة ويستنهض طاقتها ويوحّد ساحتها

كما أشار إلى ذلك الملثم في أحد خطاباته بعد ٢٠٠ يوم من حرب الإبادة

( مرجع ٣)



‎أما أنتم يا أهلنا في غزة ، فوالله إنا نعلم أن مصابكم جلل وأن فقدكم عظيم ، وأنكم تحملتم عن أمتكم ما لا يطيقه بشر ولا حجر ، وأن مرارة الخذلان من الأهل والإخوة أعظم من مرارة الظلم من الأعداء ، ولكنها سنن الله في خلقه وحكمته في ملكه ، ولن تكونوا أهون على الله من المؤمنين الذين حُرِّقوا في الأخدود الذين خلد ذكرهم في القرآن الكريم ، وأنتم والله مَثَلُ ذلك الغلام الذي ظن الملك الظالم أنه بقتله قد ينتهي من أمره ، فحمل ذلك السهم ورماه باسم رب الغلام ، فانقلب السحر على الساحر وتبين الحق للناس فآمنوا جميعاً برب الغلام ، فقد اطّلع ربنا على قلوب البشر ولم يجد غيركم لهذه المهمة العظيمة لتصحيح بوصلة البشرية جمعاء نحو الحق والعدل والحرية وكشف زيف هذا النظام العالمي الحقير.



‎وفي ظل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد أفضل من هَدْيِه للتخفيف عنكم

ومواساتكم فقد ذكر عنكم أنكم الطائفة المنصورة ولا يضركم من خذلكم ، وقد بشر بأن خير الرباط هو رباطكم في حديث رباط عسقلان ، وهذا والله إن احتسبتم وصبرتم لهو الفوز العظيم

.

‎أما أنتم يا أمتنا في جميع أقطار العالم ، ففي ذكرى المولد الشريف أذكركم أن أهل غزة قد أقاموا الحجة علينا جميعاً،وهم والله قد أعذروا أمرهم لله وقد فازوا فوزاً عظيماً بصبرهم وثباتهم واحتسابهم ،

وهي والله فرصتنا الأخيرة قبل الاستبدال ، فأدعوكم جميعاً

للانخراط في هذه المعركة، كلٌّ على قدر وسعه وطاقته ، والله أعلم بكم وبوسعكم ، فلا عذر لأحد بعد الآن في اختياره ، فالحق واضح وضوحَ الشمس والباطل واضح وضوحَ الشمس ، ومن لم يُصحّح بوصلته لتكون في نصرة غزة وأهلها المظلومين في معركتهم للدفاع عن الأقصى والقدس ، فوالله إنّ هذا لهو الخسران المبين.

‎واللهُ من وراءِ القصد



* د.أسامة حامد استشاري جراحة الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس والسمنة العائد من غزة

